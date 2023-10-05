وزير الأوقاف: نسخة جديدة من مصحف المملكة قريباً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على خدمة كتاب الله والاهتمام بتعليمه وتعلمه، مبيناً انه سيكون لدينا قريباً نسخة جديدة من "مصحف المملكة الأردنية الهاشمية"، ستتم طباعته بعدة أحجام في مطبعة الوزارة التي جرى تأهيلها أخيراً.

وقال خلال افتتاحه اليوم الخميس، مركز الحاج فنخور القرآني في منطقة مرصع بمحافظة جرش، إن نظام البرامج الوقفية، خصص وقفاً خاصاً للإنفاق على طباعة المصحف الشريف، وكذلك الإنفاق على تعليم وتعلم كتاب الله بالمستقبل القريب.

وأشار الخلايلة، إلى أهمية دور مراكز تعليم القرآن في ترسيخ المنهج النبوي الذي يعكس القرآن الكريم على سلوكنا وأخلاقنا وألسنتنا، وأن نعمل بالقران في حياتنا، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي "كان خلقه القرآن" كما ورد في الحديث الشريف عن السيدة عائشة رضي الله عنها.

وألقيت في حفل الافتتاح الذي حضره مسؤولون في محافظة جرش وجمع غفير من أهالي المنطقة، كلمات أشادت بدور وزارة الأوقاف في تطوير منظومة العمل في مراكز ودور القرآن ورعايتها، مثمنين جميع الجهود التطوعية لتعليم كتاب الله من داعمين بالمال أو الجهد أو الدعاء.

--(بترا)

وهـ/م ق/ح أ

05/10/2023 19:45:02