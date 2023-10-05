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فرنسا تعلن عزمها سحب قواتها العسكرية من النيجر قريبا

10/5/2023 2:38:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعلنت قيادة الأركان الفرنسية، اليوم الخميس، عن عزمها سحب قواتها من النيجر قريبا، على أن تنتهي العملية بحلول نهاية السنة.
ونقلت وكالة (فرانس 24)، عن قيادة الأركان الفرنسية قولها في بيان "سنباشر عملية الانسحاب هذا الأسبوع بشكل منتظم وآمن، بالتعاون مع الجيش في النيجر"، مؤكدة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان سير التحركات بشكل سلس.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح في وقت سابق أن آخر الجنود الفرنسيين سيغادرون البلاد الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء بحلول نهاية العام الجاري.
ولدى فرنسا حوالي 1500 جندي يتمركزون في 3 قواعد عسكرية، بالعاصمة نيامي، ومنطقة أولام شمالي العاصمة، وقرب الحدود مع مالي.
--(بترا)
رصد / ف ق
05/10/2023 19:16:52

MENAFN05102023000117011021ID1107198109

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