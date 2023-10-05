فرنسا تعلن عزمها سحب قواتها العسكرية من النيجر قريبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعلنت قيادة الأركان الفرنسية، اليوم الخميس، عن عزمها سحب قواتها من النيجر قريبا، على أن تنتهي العملية بحلول نهاية السنة.
ونقلت وكالة (فرانس 24)، عن قيادة الأركان الفرنسية قولها في بيان "سنباشر عملية الانسحاب هذا الأسبوع بشكل منتظم وآمن، بالتعاون مع الجيش في النيجر"، مؤكدة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان سير التحركات بشكل سلس.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح في وقت سابق أن آخر الجنود الفرنسيين سيغادرون البلاد الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء بحلول نهاية العام الجاري.
ولدى فرنسا حوالي 1500 جندي يتمركزون في 3 قواعد عسكرية، بالعاصمة نيامي، ومنطقة أولام شمالي العاصمة، وقرب الحدود مع مالي.
--(بترا)
رصد / ف ق
05/10/2023 19:16:52
MENAFN05102023000117011021ID1107198109
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