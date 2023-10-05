افتتاح مشروع التلال الخضراء للاستنبات الزراعي بعجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 5 تشرين الأول (بترا) - مندوبًا عن وزير الزراعة افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي اليوم الخميس مشروع جمعية التلال الخضراء التعاونية للاستنبات الزراعي والنباتات الطبية في محافظة عجلون، واطلع في الوقت ذاته على آلية العمل وفقاً للزراعة المائية، وأنواع المزروعات.

وأكد الشلبي خلال حفل افتتاح المشروع ، أن الجمعيات التعاونية تعتبر حاضنة للريادة والابتكار، مشيراً إلى أن الرؤية الملكية تتحقق بمشروع جمعية التلال الخضراء باعتبارها حاضنةً للابتكار والريادة في مجال الزراعة المائية والتصنيع الغذائي.

وقال، إن هذا المشروع في مجال الزراعة المائية الذي يجمع ما بين النباتات والأعشاب الطبية، وزراعة الأعلاف الخضراء يعد إنجازاً هاماً للقطاع الزراعي وللحركة التعاونية الأردنية على حدٍّ سواء مشيراً أنه في الوقت ذاته يؤكد على دور التعاونيات في خدمة أعضائها ومجتمعاتها المحلية على كافة الصعد التنموية والاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى إسهاماتها في التنمية المحلية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الشلبي، أن إقامة مشروع زراعي يجمع ما بين الأعشاب والنباتات الطبية مدعاةٌ للفخر والاعتزاز ويسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة في المنطقة باعتبار التعاونيات أحد النوافذ التشغيلية فضلاً عن دورها في تحسين المستويين الاقتصادي والاجتماعي من خلال فرص العمل التي توفرها.

و أكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أهمية مشروع الاستنبات الزراعي لجمعية التلال الخضراء التعاونية باعتباره مشروعاً ريادياً في المحافظة معرباً عن أتم الاستعداد لتذليل العقبات التي تواجه الجمعيات التعاونية لتنفيذ مشاريعها.

وأبدى المومني ترحيب مجلس المحافظة للشراكة مع القطاع الخاص لإقامة أية مشاريع تنموية في عجلون.

وأشار مدير فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في عجلون المهندس بشار النوافلة إلى دور المؤسسة في دعم القطاع الزراعي عبر القروض التي تمنحها للمزارعين، مؤكداً في الوقت نفسه السعي إلى إحداث تنمية زراعية من خلال تنفيذ مشاريع زراعية ريادية.

وأشار مدير تعاون عجلون المهندس راكز بني سعيد إلى ان المديرية تسعى جاهدة للمساهمة في تعزيز الدور التنموي للمجتمعات المحلية للوصول إلى مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وتوفيرها مصادر دخل وفرص عمل لأبناء المجتمع المحلي مما ينعكس إيجاباً على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين من مشاريعها.

واستعرض رئيس جمعية التلال الخضراء التعاونية عبدالإله السردية عن تأسيس الجمعية التي تضم في عضويتها 133 عضوا من مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى عملها في مجالي الزراعة والسياحة لكنها اليوم تعمل ضمن مشروع الاستنبات الزراعي والنباتات الطبية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال، إن لدى الجمعية العديد من المشاريع التي تعمل على تنفيذها مع الشركاء في الوقت الحالي، والتي من خلالها ستوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة من فئة الشباب.

وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من الجهات المتعاونة تقديرا لجهودهم.

--(بترا)

ع. ف/م ق/ح أ

05/10/2023 19:13:02