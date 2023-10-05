مدير الأمن العام يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا) - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السّلاح ايزومي ناكاميتسو والوفد المرافق لها، وبحث الطرفان سبل وأوجه تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية
والإنسانية.
وأكّد مدير الأمن العام خلال اللقاء على عدد من القضايا المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأمم المتحدة والمنظّمات التابعة لها، بما يساند الجهود التي تبذلها المنظّمة العالمية .
من جانبها، أشادت ناكاميتسو بمنظومة العمل المتطورة التي تشهدها مديرية الأمن العام، وتعاونها المستمر مع منظّمة الأمم المتحدة والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم، من خلال جهود متواصلة قدّمها الأردن ومديرية الأمن العام في هذا السياق.
--(بترا)
ل م/م ق/ح أ
05/10/2023 19:08:49
MENAFN05102023000117011021ID1107198107
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