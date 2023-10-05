مدير الأمن العام يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا) - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السّلاح ايزومي ناكاميتسو والوفد المرافق لها، وبحث الطرفان سبل وأوجه تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية

والإنسانية.

وأكّد مدير الأمن العام خلال اللقاء على عدد من القضايا المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأمم المتحدة والمنظّمات التابعة لها، بما يساند الجهود التي تبذلها المنظّمة العالمية .

من جانبها، أشادت ناكاميتسو بمنظومة العمل المتطورة التي تشهدها مديرية الأمن العام، وتعاونها المستمر مع منظّمة الأمم المتحدة والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم، من خلال جهود متواصلة قدّمها الأردن ومديرية الأمن العام في هذا السياق.

--(بترا)

ل م/م ق/ح أ

05/10/2023 19:08:49