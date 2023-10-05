مسارات تنظم تدريبًا للأكاديميات في الجامعات على العمل الحزبي والسياسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- نظمت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير تدريبًا لعدد من الأكاديميات العاملات في الجامعات الأردنية على العمل الحزبي والسياسي في الجامعات،

والذي يأتي ضمن مشروع تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي في الجامعات، والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

وبحسب بيان مسارات اليوم الخميس، يأتي هذا التدريب تأكيداً على الالتزام بتعزيز المكانة والدور الحيوي للمرأة في المجتمع، وتمكينها في القطاع الأكاديمي والسياسي.

وتناول التدريب، الذي يستمر ثلاثة أيام، جلسات لـ 30 أكاديمية من أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، سيتم خلالها مناقشة قوانين الأحزاب، والانتخاب، ونظام العمل الحزبي من قبل الخبراء والمختصين.

كما تشتمل المرحلة الثالثة من مشروع تدريب السيدات على تدريب مجموعة من الطالبات الجامعيات على نظام العمل الحزبي في الجامعات، بالإضافة إلى تدريبهن على قانون الأحزاب والانتخاب وما جاء فيه من نصوص تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية؛ حيث بلغ عدد الطالبات اللواتي تم استهدافهن للتدريب 90 طالبة من مختلف الجامعات الأردنية من قبل مدربين مختصين بالشأن القانوني والحزبي.

--(بترا)

س ص/م ق/ح أ

05/10/2023 19:07:23