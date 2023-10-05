Thursday, 05 October 2023 11:25 GMT

مسارات تنظم تدريبًا للأكاديميات في الجامعات على العمل الحزبي والسياسي

10/5/2023 2:38:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- نظمت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير تدريبًا لعدد من الأكاديميات العاملات في الجامعات الأردنية على العمل الحزبي والسياسي في الجامعات،
والذي يأتي ضمن مشروع تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي في الجامعات، والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
وبحسب بيان مسارات اليوم الخميس، يأتي هذا التدريب تأكيداً على الالتزام بتعزيز المكانة والدور الحيوي للمرأة في المجتمع، وتمكينها في القطاع الأكاديمي والسياسي.
وتناول التدريب، الذي يستمر ثلاثة أيام، جلسات لـ 30 أكاديمية من أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، سيتم خلالها مناقشة قوانين الأحزاب، والانتخاب، ونظام العمل الحزبي من قبل الخبراء والمختصين.
كما تشتمل المرحلة الثالثة من مشروع تدريب السيدات على تدريب مجموعة من الطالبات الجامعيات على نظام العمل الحزبي في الجامعات، بالإضافة إلى تدريبهن على قانون الأحزاب والانتخاب وما جاء فيه من نصوص تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية؛ حيث بلغ عدد الطالبات اللواتي تم استهدافهن للتدريب 90 طالبة من مختلف الجامعات الأردنية من قبل مدربين مختصين بالشأن القانوني والحزبي.
--(بترا)
س ص/م ق/ح أ
05/10/2023 19:07:23

MENAFN05102023000117011021ID1107198106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث