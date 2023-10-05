مسارات تنظم تدريبًا للأكاديميات في الجامعات على العمل الحزبي والسياسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- نظمت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير تدريبًا لعدد من الأكاديميات العاملات في الجامعات الأردنية على العمل الحزبي والسياسي في الجامعات،
والذي يأتي ضمن مشروع تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي في الجامعات، والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
وبحسب بيان مسارات اليوم الخميس، يأتي هذا التدريب تأكيداً على الالتزام بتعزيز المكانة والدور الحيوي للمرأة في المجتمع، وتمكينها في القطاع الأكاديمي والسياسي.
وتناول التدريب، الذي يستمر ثلاثة أيام، جلسات لـ 30 أكاديمية من أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، سيتم خلالها مناقشة قوانين الأحزاب، والانتخاب، ونظام العمل الحزبي من قبل الخبراء والمختصين.
كما تشتمل المرحلة الثالثة من مشروع تدريب السيدات على تدريب مجموعة من الطالبات الجامعيات على نظام العمل الحزبي في الجامعات، بالإضافة إلى تدريبهن على قانون الأحزاب والانتخاب وما جاء فيه من نصوص تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية؛ حيث بلغ عدد الطالبات اللواتي تم استهدافهن للتدريب 90 طالبة من مختلف الجامعات الأردنية من قبل مدربين مختصين بالشأن القانوني والحزبي.
--(بترا)
س ص/م ق/ح أ
05/10/2023 19:07:23
MENAFN05102023000117011021ID1107198106
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