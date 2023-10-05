المياه: ضبط 10 اعتداءات جديدة في جنوب عمان وماركا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن مياهنا 10 اعتداءات على خطوط مياه في جنوب عمان ولواء ماركا تقوم بسحب المياه لتزويد منازل بدون عدادات وبطريقة مخالفة.
وحسب بيان عن الوزارة، فانه وبناءً على معلومات توفرت حول وجود اعتداءات تم تنسيق حملة اليوم الخميس، مكونة من كوادر سلطة المياه وشركة مياه الأردن بالتنسيق مع وحدة الرقابة الداخلية، ومتصرف لواء ماركا وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وقوات الدرك في مناطق جنوب العاصمة عمان منطقة ذهيبة الدهام الشرقية لواء الموقر وماركا الشمالية وتم ضبط الاعتداءات وفصلها وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وأكدت الوزارة/ سلطة المياه، أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون وأثنى المصدر على تعاون المواطنين .
--(بترا)
ي ع/م ق/ح أ
05/10/2023 19:04:53
MENAFN05102023000117011021ID1107198105
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