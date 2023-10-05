الحنيفات يتفقد موسم حصاد الرمان بمحافظة إربد

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اربد 5 تشرين الأول (بترا)- علا عبيدات - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس خلال جولة في محافظة إربد موسم قطاف الرمان في عدد من المزارع، كما وتفقد قطاف محصولي الكاكا والزيتون.

واستمع الوزير الحنيفات خلال الجولة التفقدية إلى مداخلات عدد من المزارعين الرياديين في منطقة النعيمة وإلى التقنيات والأصناف المعدة للزراعة، مؤكداً على الجهد الكبير الذي يبذله المزارع، خاصة أن القطاع الزراعي أصبح يشكل معجزة في كميات الإنتاج التي تصدر إلى 90 دولة، إلى جانب مدخلات الإنتاج من بذور وأدوية وأعلاف وذلك في ظل شح المياه وانعدامها ضمن تأثيرات التغيرات المناخية.

وأشار الحنيفات إلى المضي قدماً في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي تركز على التقنيات الحديثة والتوجه نحو الزراعات التصنيعية التي تدعم القيمة المضافة محلياً، وذلك لتوفير توازن في الإنتاج وتوفير فرص العمل، والعمل على زيادة المخزون المحلي من الإنتاج المحلي المصنع وزيادة الصادرات، خاصة عند التوجه إلى الزراعات التصديرية من خلال الزراعات التعاقدية التي تعمل عليها شركة التسويق الزراعي والتي سترسخ مع الوقت توجيه الإنتاج لتلك الأسواق.

وبين، أن وزارة الزراعة تعمل على تمويل المزارعين الرياديين وتقديم الإرشاد والعون لهم، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي التدريجي لبعض المحاصيل الغذائية الهامة.

وفي نهاية الجولة، استمع الحنيفات من مدير زراعة محافظة اربد الدكتور عبدالحافظ ابو عرابي الذي قدم إيجازاً عن الاستعدادات لمهرجان الرمان والذي ستنطلق فعالياته في 26 الشهر الحالي، مؤكداً على ضرورة أن يكون المهرجان نافذة تسويقية للمنتجات الزراعية الريفية، وأن يغطي أكبر عدد ممكن من الجمعيات والسيدات الرياديات في محافظة اربد والمحافظات القريبة.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

05/10/2023 19:03:36