الحنيفات يتفقد موسم حصاد الرمان بمحافظة إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 5 تشرين الأول (بترا)- علا عبيدات - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس خلال جولة في محافظة إربد موسم قطاف الرمان في عدد من المزارع، كما وتفقد قطاف محصولي الكاكا والزيتون.
واستمع الوزير الحنيفات خلال الجولة التفقدية إلى مداخلات عدد من المزارعين الرياديين في منطقة النعيمة وإلى التقنيات والأصناف المعدة للزراعة، مؤكداً على الجهد الكبير الذي يبذله المزارع، خاصة أن القطاع الزراعي أصبح يشكل معجزة في كميات الإنتاج التي تصدر إلى 90 دولة، إلى جانب مدخلات الإنتاج من بذور وأدوية وأعلاف وذلك في ظل شح المياه وانعدامها ضمن تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشار الحنيفات إلى المضي قدماً في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي تركز على التقنيات الحديثة والتوجه نحو الزراعات التصنيعية التي تدعم القيمة المضافة محلياً، وذلك لتوفير توازن في الإنتاج وتوفير فرص العمل، والعمل على زيادة المخزون المحلي من الإنتاج المحلي المصنع وزيادة الصادرات، خاصة عند التوجه إلى الزراعات التصديرية من خلال الزراعات التعاقدية التي تعمل عليها شركة التسويق الزراعي والتي سترسخ مع الوقت توجيه الإنتاج لتلك الأسواق.
وبين، أن وزارة الزراعة تعمل على تمويل المزارعين الرياديين وتقديم الإرشاد والعون لهم، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي التدريجي لبعض المحاصيل الغذائية الهامة.
وفي نهاية الجولة، استمع الحنيفات من مدير زراعة محافظة اربد الدكتور عبدالحافظ ابو عرابي الذي قدم إيجازاً عن الاستعدادات لمهرجان الرمان والذي ستنطلق فعالياته في 26 الشهر الحالي، مؤكداً على ضرورة أن يكون المهرجان نافذة تسويقية للمنتجات الزراعية الريفية، وأن يغطي أكبر عدد ممكن من الجمعيات والسيدات الرياديات في محافظة اربد والمحافظات القريبة.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
05/10/2023 19:03:36
MENAFN05102023000117011021ID1107198104
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