كرنفال للتراث الشعبي في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)



مادبا 5 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية ثقافة محافظة مادبا بالتعاون مع مركز زها الثقافي بماعين اليوم "كرنفال التراث الشعبي" ضمن ضمن مشروع المدن الثقافية "أقضية محافظة مادبا".

وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن المشروع يهدف إلى الحفاظ على التراث المادي الذي يعتبر عنصرا مهما ورابطا أساسيا في المجتمع ضمن نهج وزارة الثقافة للتعريف بالتراث المادبي، مشيرا الى أن إنتاج سيدات المجتمع المحلي المعني بالتراث في المحافظة يدعم النساء اقتصاديا.

وضم الكرنفال معرضا يحتوي على مشغولات يدوية مثل صناعة الفسيفساء والمكارم والفخاريات ومعرض للمأكولات الشعبية مثل اللزاقيات والالبان والعسل والهيطلية وغيرها.

واشتمل الكرنفال على تقديم فقرات تراثية فنية بمشاركة فرقة بلدية مادبا الكبرى للفلكلور الشعبي وعزف على الربابة للفنان محمد الشعراء وشارك القاص والراوي عيسى الفروخ بتقديم عدد من الروايات والحكايات الشعبية.

--(بترا)

ج ب/اح

05/10/2023 17:54:14