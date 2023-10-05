رئيس الأركان يزور شركة الاتصالات الأردنية (اورنج)

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 5 تشرين الأول (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، شركة الاتصالات الأردنية (أورانج)، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور شبيب عماري.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرحٍ مفصل قدمه الدكتور عماري، حول الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال الاتصالات والشبكات وخطوط الانترنت، إضافةً إلى التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات والأمن السيبراني.

وفي نهاية الزيارة، أبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة إعجابه بالمستوى المتميز والتطور التكنولوجي الذي وصلت إليه الشركة.

--(بترا)

ل م/اح

05/10/2023 17:32:16