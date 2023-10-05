635 مليون دينار حجم الاستثمارات بـ الموقر الصناعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إن عدد الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية بلغ 93 شركة صناعية بحجم استثمار يقارب 635 مليون دينار.

واكد جويعد في بيان اليوم الخميس دور الشركة المحوري في العملية الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن المدينة التي تقع على بعد حوالي (35) كم الى الشرق من العاصمة عمان وتبعد عن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب (15) كم، وفرت قرابة 4698 فرصة عمل.

وبين جويعد أن شركة المدن الصناعية الاردنية طرحت عطاءي تنفيذ واشراف لإقامة المصانع النمطية الخامسة في مدينة الموقر الصناعية بمساحة 11 الف متر مربع لتلبية الطلب المتنامي على الإستثمار في المدينة.

واضاف، إن اقامة مبان صناعية نمطية في مدينة الموقر الصناعية للمرة الخامسة ضمن اعمال المرحلة الأولى من المدينة يعد مؤشرا على تنامي حركة الاستثمار في المدينة والطلب العالي على الاستثمار فيها نتيجة لما تتمتع به من مزايا وحوافز استثمارية جعلت منها مقصدا للمستثمرين.

وأوضح جويعد أن المباني ستقام بمساحات (328م2) و (813 م2) لتلبية مختلف احتياجات المستثمرين الراغبين بإقامة استثماراتهم الصناعية في المدينة وفق ارقى المواصفات، مشيدا بحجم الإنجاز الذي وصلت اليه "الموقر الصناعية" اليوم وتنامي حركة الاستثمار فيها لتكون في صدارة المدن الصناعية الاردنية التي تشرف الشركة على ادارتها وتطويرها في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية أنهت أخيرا اعمال التوسعة الثانية في مدينة الموقر الصناعية على مساحة (305 دونمات) معلنة عن فتح باب الاستثمار فيها بعد الانتهاء من تطوير المرحلتين الأولى والثانية واستقطاب الاستثمارات اليهما.

--(بترا)

م م/م ق/اح





05/10/2023 17:29:39