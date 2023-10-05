635 مليون دينار حجم الاستثمارات بـ الموقر الصناعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إن عدد الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية بلغ 93 شركة صناعية بحجم استثمار يقارب 635 مليون دينار.
واكد جويعد في بيان اليوم الخميس دور الشركة المحوري في العملية الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن المدينة التي تقع على بعد حوالي (35) كم الى الشرق من العاصمة عمان وتبعد عن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب (15) كم، وفرت قرابة 4698 فرصة عمل.
وبين جويعد أن شركة المدن الصناعية الاردنية طرحت عطاءي تنفيذ واشراف لإقامة المصانع النمطية الخامسة في مدينة الموقر الصناعية بمساحة 11 الف متر مربع لتلبية الطلب المتنامي على الإستثمار في المدينة.
واضاف، إن اقامة مبان صناعية نمطية في مدينة الموقر الصناعية للمرة الخامسة ضمن اعمال المرحلة الأولى من المدينة يعد مؤشرا على تنامي حركة الاستثمار في المدينة والطلب العالي على الاستثمار فيها نتيجة لما تتمتع به من مزايا وحوافز استثمارية جعلت منها مقصدا للمستثمرين.
وأوضح جويعد أن المباني ستقام بمساحات (328م2) و (813 م2) لتلبية مختلف احتياجات المستثمرين الراغبين بإقامة استثماراتهم الصناعية في المدينة وفق ارقى المواصفات، مشيدا بحجم الإنجاز الذي وصلت اليه "الموقر الصناعية" اليوم وتنامي حركة الاستثمار فيها لتكون في صدارة المدن الصناعية الاردنية التي تشرف الشركة على ادارتها وتطويرها في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية أنهت أخيرا اعمال التوسعة الثانية في مدينة الموقر الصناعية على مساحة (305 دونمات) معلنة عن فتح باب الاستثمار فيها بعد الانتهاء من تطوير المرحلتين الأولى والثانية واستقطاب الاستثمارات اليهما.
--(بترا)
م م/م ق/اح
05/10/2023 17:29:39
MENAFN05102023000117011021ID1107198099
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