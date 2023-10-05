أوقاف الكورة تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 5 تشرين الأول (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي اربد، اليوم الخميس، بذكرى المولد النبوي الشريف.
وتحدث مدير أوقاف اللواء خالد بني ياسين خلال الحفل الذي رعاه متصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة بحضور فاعليات اهلية ورسمية ، حول فضائل الاقتداء بالنبي الكريم عليه السلام، والتي هي من لوازم محبته وأبرزها التخلق بأخلاق رسول الهدى والرحمة الذي جاء بدين الحق والعدالة ليعلي شأن الأمة.
وقال إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي مدعاة للتأكيد بأن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى على العهد في خدمة قضايا الأمة والدفاع عن قضاياها ، خاصة مع ما تواجهه أمتنا من تحديات عدة في طليعتها قضية فلسطين والمسجد الأقصى.
واستعرض القاضي الشرعي مفلح القضاة ، الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي، وأهمية دراسة السيرة النبوية الشريفة، واتباع خطى الحبيب المصطفى، وتطبيق نهج سنته الشريفة في الواقع العملي والمعيشي.
واشار رئيس بلدية دير ابي سعيد عادل بني عيسى ، إلى أن ذكرى مولد بشير الهدى تحيي في النفوس حس المسؤولية تجاه الأمة والوطن والتغيير نحو النور والتقوى.
وتخلل الحفل قصائد ومدائح نبوية ، كما جرى تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم بلواء الكورة.
-- (بترا)
أ غ / ف ج
05/10/2023 17:27:22
MENAFN05102023000117011021ID1107198098
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