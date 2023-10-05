أوقاف الكورة تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 5 تشرين الأول (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي اربد، اليوم الخميس، بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتحدث مدير أوقاف اللواء خالد بني ياسين خلال الحفل الذي رعاه متصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة بحضور فاعليات اهلية ورسمية ، حول فضائل الاقتداء بالنبي الكريم عليه السلام، والتي هي من لوازم محبته وأبرزها التخلق بأخلاق رسول الهدى والرحمة الذي جاء بدين الحق والعدالة ليعلي شأن الأمة.

وقال إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي مدعاة للتأكيد بأن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى على العهد في خدمة قضايا الأمة والدفاع عن قضاياها ، خاصة مع ما تواجهه أمتنا من تحديات عدة في طليعتها قضية فلسطين والمسجد الأقصى.

واستعرض القاضي الشرعي مفلح القضاة ، الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي، وأهمية دراسة السيرة النبوية الشريفة، واتباع خطى الحبيب المصطفى، وتطبيق نهج سنته الشريفة في الواقع العملي والمعيشي.

واشار رئيس بلدية دير ابي سعيد عادل بني عيسى ، إلى أن ذكرى مولد بشير الهدى تحيي في النفوس حس المسؤولية تجاه الأمة والوطن والتغيير نحو النور والتقوى.

وتخلل الحفل قصائد ومدائح نبوية ، كما جرى تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم بلواء الكورة.

-- (بترا)

أ غ / ف ج

05/10/2023 17:27:22