ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

لندن 5 تشرين الأول (بترا)- صعد الجنيه الإسترليني اليوم الخميس أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو). ووفق التقارير الصادرة عن المراكز المالية البريطانية، ارتفع الاسترليني مقابل العملتين عند 214ر1 دولار، و 155ر1 يورو. --(بترا) ر ش 05/10/2023 17:24:11

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