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فريق المنطقة الوسطى يظفر بلقب الدوري العسكري للكرة الطائرة

10/5/2023 2:37:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا) - اختتمت اليوم برعاية رئيس شعبة التدريب والنشاطات المقدم محمود الجنيني بطولة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي للكرة الطائرة التي أقيمت منافساتها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وفاز في هذه البطولة فريق المنطقة العسكرية الوسطى بعد تغلبه على فريق قيادة سلاح المدفعية بواقع 1/3.
وعلى صعيد آخر، تم تتويج المنطقة العسكرية الشرقية بكأس بطولة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي للكرة الطاولة 2023 بعد تلغبه على فريق الوسطى في المباراة النهائية.
--(بترا)
خ خ/م ق/
05/10/2023 17:17:08

MENAFN05102023000117011021ID1107198096

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