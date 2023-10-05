فريق المنطقة الوسطى يظفر بلقب الدوري العسكري للكرة الطائرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا) - اختتمت اليوم برعاية رئيس شعبة التدريب والنشاطات المقدم محمود الجنيني بطولة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي للكرة الطائرة التي أقيمت منافساتها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وفاز في هذه البطولة فريق المنطقة العسكرية الوسطى بعد تغلبه على فريق قيادة سلاح المدفعية بواقع 1/3.

وعلى صعيد آخر، تم تتويج المنطقة العسكرية الشرقية بكأس بطولة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي للكرة الطاولة 2023 بعد تلغبه على فريق الوسطى في المباراة النهائية.

--(بترا)

خ خ/م ق/

05/10/2023 17:17:08