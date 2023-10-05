فريق المنطقة الوسطى يظفر بلقب الدوري العسكري للكرة الطائرة

فريق المنطقة الوسطى يظفر بلقب الدوري العسكري للكرة الطائرة
التاريخ
10/5/2023 2:37:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا) - اختتمت اليوم برعاية رئيس شعبة التدريب والنشاطات المقدم محمود الجنيني بطولة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي للكرة الطائرة التي أقيمت منافساتها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وفاز في هذه البطولة فريق المنطقة العسكرية الوسطى بعد تغلبه على فريق قيادة سلاح المدفعية بواقع 1/3.
وعلى صعيد آخر، تم تتويج المنطقة العسكرية الشرقية بكأس بطولة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي للكرة الطاولة 2023 بعد تلغبه على فريق الوسطى في المباراة النهائية.
--(بترا)
خ خ/م ق/
05/10/2023 17:17:08
MENAFN05102023000117011021ID1107198096
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