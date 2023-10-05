التعليم العالي: فرصة نهائية لطلبة القبول الموحد لاستكمال إجراءات تسجيلهم الاثنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول(بترا)- عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، على جميع رؤساء الجامعات والكليات الجامعية الرسمية بضرورة منح الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في تخصصات الجامعات والكليات الرسمية ضمن قائمة القبول الموحد، فرصة نهائية لاستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام الاثنين المقبل.

وقال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة في بيان صحفي، إن الهدف من ذلك هو التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم ومنع ازدواجية دفع الرسوم في أكثر من جامعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبعد آخر موعد للتأجيل ستكون وحدة تنسيق القبول الموحد، قد أعلنت قائمة الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.

--(بترا)

أ ر/م ق/ف ج

05/10/2023 17:16:07