التعليم العالي: فرصة نهائية لطلبة القبول الموحد لاستكمال إجراءات تسجيلهم الاثنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول(بترا)- عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، على جميع رؤساء الجامعات والكليات الجامعية الرسمية بضرورة منح الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في تخصصات الجامعات والكليات الرسمية ضمن قائمة القبول الموحد، فرصة نهائية لاستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام الاثنين المقبل.
وقال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة في بيان صحفي، إن الهدف من ذلك هو التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم ومنع ازدواجية دفع الرسوم في أكثر من جامعة.
وأشارت الوزارة إلى أنه وبعد آخر موعد للتأجيل ستكون وحدة تنسيق القبول الموحد، قد أعلنت قائمة الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.
--(بترا)
أ ر/م ق/ف ج
05/10/2023 17:16:07
MENAFN05102023000117011021ID1107198095
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.