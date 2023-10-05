رئيس الوزراء يرعى الاحتفال بمناسبة يوم المعلم العالمي.. إضافة 1 وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)



وأكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إن "يوم المعلم العالمي"، الذي يوافق الخامس من تشرين الأول من كل عام، مناسبة تستذكر فيها الأمم والشعوب دور المعلم وعطاءه، في مشهد تتجدد فيه الذكرى تكريما واحتراما له، على ما يبذله من جهد وعطاء.

كما أكد وزير التربية والتعليم على المكانة الرفيعة التي يحظى بها المعلمون والمعلمات في مملكتنا الأردنية الهاشمية، واهتمام ورعاية ملكية كبيرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ، جعلتهم دوما في مكان متقدم في المسيرة التربوية والتعليمية ومحل فخر وتقدير، فهم حاضرون دوما ، ولم يغب واقعهم يوما عن أولويات جلالته، إيمانا من جلالته بمكانة المعلم ودوره في النهوض والبناء، فهو الركن الأساسي في معادلة الإنجاز الوطني.

وأشار الدكتور محافظة إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى على الدوام إلى العمل على تنفيذ رؤية جلالة الملك في (مستقبل نستعيد فيه صدارتنا في التعليم)، "لذلك أولينا المعلم أهمية كبيرة بصفته قائد العملية التعليمية والتربوية، وعمادها الأساس"، ومن هنا جاءت سياسة وزارة التربية والتعليم بالعمل الدؤوب على تهيئة المعلمين وإعدادهم وتدريبهم قبل وأثناء الخدمة وتطوير أدائهم بصورة مستمرة، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن أي تطوير للعملية التربوية التعليمية، يبدأ بتدريب المعلم وتسليحه بالمهارات التي تمكنه من أداء رسالته على أكمل وجه.

وقال، "لنا في قيادتنا الهاشمية الملهمة خير أنموذج في تقدير المعلم وتكريمه، حيث نتمتع وبحمد الله بفيض من الفرص المتاحة لدعم التعليم والمعلم, تأتي في مقدمتها المكارم الملكية السامية والمبادرات الموجهة للعناية بالأسرة التربوية وتطوير العملية التربوية بشكل متواصل".

ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله يحرصان على توفير كل الدعم للمعلم وإيلائه كل الرعاية والاهتمام، مشيرا إلى أنه وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته أفردت المبادرات الملكية السامية للمعلم العديد من الجوائز والحوافز إيمانا بأن من حق كل من يعمل بإخلاص وجد أن يكافأ.

وأكد وزير التربية والتعليم أن التحول المنشود في نظامنا التعليمي ينطلق مما يحتاجه المعلم، ليكون قادرا على إدارة إنتاج المعرفة، والمنافسة عالميا، سواء في التعليم الأكاديمي أو التعليم المهني، خاصة ونحن نشهد اليوم تطورا معرفيا وتكنولوجيا متسارعا.

وقال، نحن ماضون في العمل بكل ما في وسعنا من أجل دعم المعلم مهنيا وإعادة الهيبة والاحترام والتقدير لهذه المهنة الجليلة السامية.

وأضاف مخاطبا المعلمين والمعلمات "حسبكم شرفا أيها الإخوة المعلمون والمعلمات أنكم حراس المبادئ والقيم والثقافة التي تشكل هوية الأمة وجوهر حضارتها " .

من جهته عرض الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات إسهامات الأكاديمية في تدريب المعلمين ورفع قدراتهم ودعم جهود وزارة التربية والتعليم والتنسيق والتكامل مع برامجها لإعداد المعلمين وتطوير نظامنا التعليمي الذي يشكل المعلم العنصر الأبرز فيه .

ولفت إلى أن الأكاديمية ومن خلال شراكاتها تقدم خدمات ذات جودة عالية مرتبطة بدور المعلم داخل الغرفة الصفية والمجتمع، مشيرا إلى أن الأكاديمية أصبحت وجهة أولى للمهتمين بالاستفادة من برامجها من 13 دولة عربية وأجنبية وأن أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين باتت نموذجا أردنيا للعالم.

بدورها أكدت عضو المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة رويدا المعايطة سعي المركز لإعداد المناهج المستجيبة للمتطلبات العالمية والتفكير النقدي والإبداعي وتوفير مواد تعليمية تراعي متطلبات التقدم والتعلم المعرفي.

وأكدت حرص المركز على تطوير الكتاب المدرسي وإنتاج كتيبات جديدة تتعلق بالديمقراطية والمشاركة في الحياة العامة وتطوير خطط التعليم في مجالات اللغة العربية والرياضيات مع الحرص على أخذ التغذية الراجعة من المعلمين في الميدان.

وتحدثت المعلمة كوثر الحمايدة في كلمة باسم المكرمين حيث هنأت المعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم ودورهم في تنشئة الأجيال وبناء الشخصية الوطنية .

وقدم الشاعر مهند العظامات قصيدة شعرية عن أهمية دور المعلم في المجتمع.

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والأسرة التربوية كرم رئيس الوزراء مجموعة من المعلمين والمعلمات ومدراء ومديرات المدارس تقديرا لجهودهم في مجال التربية والتعليم.

--(بترا)

ع ق/م ق/اح

05/10/2023 17:18:47