فرقة واملا الإسبانية تحيي حفلا موسيقيا ضمن مهرجان الجاز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أحيت فرقة "واملا " الإسبانية حفلا موسيقيا ضمن فعاليات مهرجان جاز عمان بدورته الحادية عشرة مساء أمس الأربعاء، على مسرح جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذوكسية بعمان.
وقال سفير مملكة إسبانيا في الأردن ميغيل دي لوكاس في كلمة له إن "واملا" مشروع موسيقي أصيل من تقديم عازفة الفلوت كلارا غاياردو، وعازف البيانو خوليو مارتين، مشيرا إلى أن الفرقة ستقدم أداءً رباعيا برفقة عازفة الآلات الإيقاعية الغربية نسرين رحماني وعازف آلة "دبل الباس" باولو فوريو ماراسو.
ونوه بأن فرقة "واملا" تقدم رحلة عبر الخيال والمناظر والفضاءات الصوتية التي تثير الحنين إلى الماضي، وهي مستوحاة من الفلكلور البرازيلي والأرجنتيني وموسيقا شعوب حوض البحر المتوسط والموسيقا الكلاسيكية وموسيقا الجاز أيضا.
وأستعرض السفير الأسباني نشأة مشروع الفرقة، مشيرا إلى أن أعمالها تضم مجموعة مقطوعات موسيقية أصيلة وجميلة اغلبها من تأليفهم الخاص وبعضها لملحنين مختلفين.
وقدمت الفرقة سبع مقطوعات فنية متنوعة استهلتها بمقطوعتين من البوم الفرقة الخاص، لتنتقل بعد ذلك إلى مقطوعتين من أبرز أعمال مؤلفين موسيقيين برازيليين.
كما قدمت من أعمالها الخاصة مقطوعة "الياخي" وتعني "الحلم" ومقطوعة "سابير" التي تعود إلى مصطلح كان شائعا في القرن التاسع عشر ويعني التواصل مع مختلف الثقافات والبلدان، لتنتقل بعد ذلك إلى مقطوعة من ألبومها الجديد بعنوان "وقت جديد".
واختتمت الفرقة حفلها الموسيقي بمقطوعة إسبانية استهلها عازف البيانو "مارتين" بغناء وعزف منفرد على البيانو لينضم إليه لاحقا باقي أعضاء الفرقة وسط تفاعل كبير من الجمهور.
--(بترا)
م ت/م ف/اح
05/10/2023 16:53:58
MENAFN05102023000117011021ID1107198092
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