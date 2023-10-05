فرقة واملا الإسبانية تحيي حفلا موسيقيا ضمن مهرجان الجاز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أحيت فرقة "واملا " الإسبانية حفلا موسيقيا ضمن فعاليات مهرجان جاز عمان بدورته الحادية عشرة مساء أمس الأربعاء، على مسرح جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذوكسية بعمان.

وقال سفير مملكة إسبانيا في الأردن ميغيل دي لوكاس في كلمة له إن "واملا" مشروع موسيقي أصيل من تقديم عازفة الفلوت كلارا غاياردو، وعازف البيانو خوليو مارتين، مشيرا إلى أن الفرقة ستقدم أداءً رباعيا برفقة عازفة الآلات الإيقاعية الغربية نسرين رحماني وعازف آلة "دبل الباس" باولو فوريو ماراسو.

ونوه بأن فرقة "واملا" تقدم رحلة عبر الخيال والمناظر والفضاءات الصوتية التي تثير الحنين إلى الماضي، وهي مستوحاة من الفلكلور البرازيلي والأرجنتيني وموسيقا شعوب حوض البحر المتوسط والموسيقا الكلاسيكية وموسيقا الجاز أيضا.

وأستعرض السفير الأسباني نشأة مشروع الفرقة، مشيرا إلى أن أعمالها تضم مجموعة مقطوعات موسيقية أصيلة وجميلة اغلبها من تأليفهم الخاص وبعضها لملحنين مختلفين.

وقدمت الفرقة سبع مقطوعات فنية متنوعة استهلتها بمقطوعتين من البوم الفرقة الخاص، لتنتقل بعد ذلك إلى مقطوعتين من أبرز أعمال مؤلفين موسيقيين برازيليين.

كما قدمت من أعمالها الخاصة مقطوعة "الياخي" وتعني "الحلم" ومقطوعة "سابير" التي تعود إلى مصطلح كان شائعا في القرن التاسع عشر ويعني التواصل مع مختلف الثقافات والبلدان، لتنتقل بعد ذلك إلى مقطوعة من ألبومها الجديد بعنوان "وقت جديد".

واختتمت الفرقة حفلها الموسيقي بمقطوعة إسبانية استهلها عازف البيانو "مارتين" بغناء وعزف منفرد على البيانو لينضم إليه لاحقا باقي أعضاء الفرقة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

--(بترا)

م ت/م ف/اح

05/10/2023 16:53:58