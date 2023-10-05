إحالة 11 عطاء لإنشاء مدارس بعدد من محافظات المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أحالت دائرة العطاءات الحكومية 11 عطاء لإنشاء مدارس في عدد من محافظات المملكة، بقيمة إجمالية 18.2 مليون دينار، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وقال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، إنه تم إحالة عطاءين لإنشاء مدرستين في الزرقاء (مدرسة العالوك الأساسية المختلطة بقيمة 1.7 مليون دينار، ومدرسة حي نصار الأساسية المختلطة) بقيمة 1.7 مليون دينار، وعطاءين آخرين لإنشاء مدرستين في إربد (مدرسة صما أبو الطيور الأساسية المختلطة بقيمة 1.85 مليون دينار، ومدرسة جديتا الأساسية المختلطة بقيمة 1.6 مليون دينار ، إضافة إلى مدرسة زينب الثانوية للبنات في عمان بقيمة 1.4 مليون دينار.

كما تم إحالة عطاء إنشاء مدرسة الزعتري الأساسية للبنين في البلقاء بقيمة 1.25 مليون دينار، ومدرسة الفروان الأساسية المختلطة في جرش بقيمة 1.4 مليون دينار، ومدرسة البحر الأساسية المختلطة في عجلون بقيمة 2 مليون دينار، ومدرسة أم نعام الغربية الحي الجنوبي في المفرق بقيمة 1.7 مليون دينار، ومدرسة الصالحية الأساسية في الكرك بقيمة 1.8 مليون دينار، ومدرسة فينان الأساسية المختلطة في العقبة بقيمة 1.8 مليون دينار.

ولفت إلى أنه تم إحالة 3 عطاءات للإشراف على مشاريع إنشاء المدارس بقيمة إجمالية 3.3 مليون دينار مقسمة على 3 مجموعات، مشيراً إلى أن مساحات المدارس تراوحت بين 1700 الى 3 آلاف متر مربع.

وأكد خليفات أن الارتقاء بالتعليم، من الأولويات الوطنية لتحقيق التطور والنهضة الشاملة على اعتباره المدخل إلى إصلاح القطاعات الأخرى واستثمار في بناء ونهضة الإنسان والمجتمع، مشيرا إلى أن هذه المدارس ستسهم في تحسين جودة التعليم على مستوى المملكة، وتوفير خدمات وبيئة تعليمية مناسبة للطلبة والمعلمين على حد سواء.

وقال، إن هذه المشاريع تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى تشغيل العديد من المهندسين والعمالة المحلية والشركات التي تعمل في قطاع الإنشاءات والتخفيف من البطالة في هذه المحافظات، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

--(بترا)

م ح/م ف/اح

05/10/2023 16:50:29