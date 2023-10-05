إحالة 11 عطاء لإنشاء مدارس بعدد من محافظات المملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أحالت دائرة العطاءات الحكومية 11 عطاء لإنشاء مدارس في عدد من محافظات المملكة، بقيمة إجمالية 18.2 مليون دينار، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
وقال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، إنه تم إحالة عطاءين لإنشاء مدرستين في الزرقاء (مدرسة العالوك الأساسية المختلطة بقيمة 1.7 مليون دينار، ومدرسة حي نصار الأساسية المختلطة) بقيمة 1.7 مليون دينار، وعطاءين آخرين لإنشاء مدرستين في إربد (مدرسة صما أبو الطيور الأساسية المختلطة بقيمة 1.85 مليون دينار، ومدرسة جديتا الأساسية المختلطة بقيمة 1.6 مليون دينار ، إضافة إلى مدرسة زينب الثانوية للبنات في عمان بقيمة 1.4 مليون دينار.
كما تم إحالة عطاء إنشاء مدرسة الزعتري الأساسية للبنين في البلقاء بقيمة 1.25 مليون دينار، ومدرسة الفروان الأساسية المختلطة في جرش بقيمة 1.4 مليون دينار، ومدرسة البحر الأساسية المختلطة في عجلون بقيمة 2 مليون دينار، ومدرسة أم نعام الغربية الحي الجنوبي في المفرق بقيمة 1.7 مليون دينار، ومدرسة الصالحية الأساسية في الكرك بقيمة 1.8 مليون دينار، ومدرسة فينان الأساسية المختلطة في العقبة بقيمة 1.8 مليون دينار.
ولفت إلى أنه تم إحالة 3 عطاءات للإشراف على مشاريع إنشاء المدارس بقيمة إجمالية 3.3 مليون دينار مقسمة على 3 مجموعات، مشيراً إلى أن مساحات المدارس تراوحت بين 1700 الى 3 آلاف متر مربع.
وأكد خليفات أن الارتقاء بالتعليم، من الأولويات الوطنية لتحقيق التطور والنهضة الشاملة على اعتباره المدخل إلى إصلاح القطاعات الأخرى واستثمار في بناء ونهضة الإنسان والمجتمع، مشيرا إلى أن هذه المدارس ستسهم في تحسين جودة التعليم على مستوى المملكة، وتوفير خدمات وبيئة تعليمية مناسبة للطلبة والمعلمين على حد سواء.
وقال، إن هذه المشاريع تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى تشغيل العديد من المهندسين والعمالة المحلية والشركات التي تعمل في قطاع الإنشاءات والتخفيف من البطالة في هذه المحافظات، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
--(بترا)
م ح/م ف/اح
05/10/2023 16:50:29
MENAFN05102023000117011021ID1107198091
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