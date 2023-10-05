فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد وعجلون غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد وعجلون غداً
التاريخ
10/5/2023 2:37:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 5 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي إربد وعجلون غدا الجمعة، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة إربد، المجاورين لمستشفى الأميرة بسمة وشارعي خالد بن الوليد وسامر حداد من الساعة 12 ظهرا ولغاية 7 مساء.
وسيشمل الفصل بمحافظة عجلون مناطق: مثلث مجمع التموين في عبين ومجاوريه، وظهر السره وعين جنا الشرقي والتجمعات على طريق عبين، من 7 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً .
-- (بترا)
أ غ /م ف/اح
05/10/2023 16:30:56
MENAFN05102023000117011021ID1107198090
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