فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد وعجلون غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 5 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي إربد وعجلون غدا الجمعة، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة إربد، المجاورين لمستشفى الأميرة بسمة وشارعي خالد بن الوليد وسامر حداد من الساعة 12 ظهرا ولغاية 7 مساء.

وسيشمل الفصل بمحافظة عجلون مناطق: مثلث مجمع التموين في عبين ومجاوريه، وظهر السره وعين جنا الشرقي والتجمعات على طريق عبين، من 7 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً .

-- (بترا)

أ غ /م ف/اح

05/10/2023 16:30:56