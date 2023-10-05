افتتاح مشروع إعادة تأهيل شارع الحسن بن طلال بسحاب

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 5 تشرين الأول (بترا)- افتتح سمو الأمير الحسن بن طلال، أمس الأربعاء، مشروع إعادة تأهيل شارع الحسن بن طلال في مدينة سحاب.

واطلع سموه، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ورئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة على تصميم الشارع والسوق والمحلات التجارية فيه، الذي يعد صديقًا للبيئة، ونُفّذ ضمن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي والحكومة الكندية.

وأكد سموه، خلال اجتماع على هامش الافتتاح، بحضور السفير الكندي في الأردن طارق علي خان ومدير العلاقات الخارجية للبنك الدولي نبيل درويش ومسؤولين، أهمية المشروع ضمن الرؤيا لنهضة سحاب.

وأشار سموه إلى أن الرؤيا تتحقق بفهم عناصر وأوجه الحرمان المتعددة والعمل بالتكامل والتعاون على وضع سياسات للحد منها.

ونوه سموه إلى ضرورة بناء السياسات التي جوهرها هو كرامة الإنسان، والالتزام بدولة المواطنة، حيث يتساوى أبناء الوطن على اختلاف مكوناتهم في الحقوق والواجبات لجعل القانون يعمل من أجل الجميع.

ولفت سموه إلى أن مفتاح النجاح لتحقيق النهضة هو الاستثمار برأس المال البشري لبناء المعارف.

من جانبه قال الدكتور محارمة إن شارع سمو الأمير الحسن أصبح وجهة للأهالي بعد أن كان يعاني من الازدحامات والاختناقات وتم إعادة تأهيله بعد التشاور ورغبة أبناء المجتمع المحلي.

وأضاف، إن البلديات هي حكومات مصغرة للمجتمعات المحلية ونجاحها يأتي دوماً بالشراكة مع أبناء المجتمع المحلي والقطاع الخاص، ومن خلال هذه المشاريع تحمل البلديات فكراً إيجابيًا في التحول من الجانب الخدمي إلى التنموي.

من جهته بين المهندس توفيق الخواطرة أن الهدف الرئيسي للمشروع هو إعادة تأهيل الشارع بهدف تحسين البيئة الحضرية في مدينة السحاب وتطوير الأنشطة التجارية المحيطة بالشارع من خلال تحسين إدارة حركة المرور، وإنشاء مرافق للمشاة، وتوفير مواقف للتحميل والتفريغ.

وأشار إلى أن عددا من المشاريع سيتم افتتاحها قريباً منها سوق عجلون الريفي، ومطعم جرش التراثي البيئي، ومدينة معان الترفيهية، وحديقة مأدبا الطويلة.

بدوره قال السفير خان إن تنشيط المدن سيولد استثمارا في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن النساء جزء حيوي من أي مجتمع، حيثُ تتأثر النساء بالتغييرات في البنية التحتية في المجتمع، مشيراً إلى أن طريقة تثبيت أضواء الشوارع وزيادة عرض الأرصفة، يكفل أن يكون الطريق آمنًا ولا سيما للنساء والأطفال.

وأعرب عن تقدير بلاده للجهود الأردنية في استضافة اللاجئين، مؤكدًا استمرار كندا بالوقوف إلى جانب المملكة، ومضى قائلًا: "نحن لا نفتح مجرد طريق نحن نفتح الأبواب لمستقبل أكثر إشراقا لجميع سكان هذه البلدية".

--(بترا)

ي ع/اح

05/10/2023 16:29:10