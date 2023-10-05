الاميرة بسمة بنت طلال تفتتح مركزا تنمويا لـ جهد في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 5 تشرين الأول (بترا)- افتتحت سمو الأميرة بسمة بنت طلال اليوم الخميس، مركز الأميرة بسمة للتنمية التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في محافظة الزرقاء، الذي يعتبر الثاني والخمسين ضمن شبكة المراكز التنموية لـ "جهد" المنتشرة في جميع مناطق المملكة.

واكدت سموها، خلال حفل الافتتاح، الذي حضره محافظ الزرقاء حسن الجبور، والمديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني ورئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ورئيس مجلس محافظة الزرقاء ماجد الخضري وأصحاب مبادرات ريادية وشبابية، اعتزاز جهد بالشراكة مع بلدية الزرقاء للمساهمة في الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية والشاملة في المحافظة، وخدمة المجتمع المحلي والتركيز على قضايا المرأة والشباب.

وقالت، إن هذه الشراكة تأتي في إطار الشراكات الهادفة لـ "جهد" مع المؤسسات الوطنية المختلفة في القطاعين العام والخاص، معتبرة أن البلديات من القطاعات الفاعلة في تحقيق التنمية الإدارية والمجتمعية والاقتصادية في المملكة، مبينة أن "جهد" يولي أهمية كبيرة للشراكة مع قطاع الإدارة المحلية في هذا المجال.

وشددت على أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية الأردنية الابداعية والواعدة في الزرقاء، خاصة الشبابية منها، والعمل بين المؤسسات المختلفة في المحافظة لمعالجة التحديات التي تواجه الشباب والمرأة وخاصة المرتبطة بالبطالة والفقر وتوفير البيئة الحاضنة للطاقات الابداعية الشبابية.

وأعربت سموها عن شكرها لبلدية الزرقاء لتعاونها مع "جهد" لافتتاح المركز، مشيدة بجهود البلدية في خدمة مدينة الزرقاء ومواطنيها، وما تبذله من جهود كبيرة للارتقاء بخدمات البنية التحتية والفوقية في المدينة، وجعلها مدينة جاذبة للاستثمار والمستثمرين.

بدوره، لفت الجبور إلى التنوع المجتمعي والثقافي، الذي تتميز به محافظة الزرقاء، التي تحتوي على 52 بالمئة من الصناعات، و85 بالمئة من مزارع الدواجن والابقار في المملكة، وتحتضن كذلك أكبر واهم مصادر الطاقة فيها، لافتا إلى أن هذه الميزات يمكن استغلالها في عملية التنمية، رغم التحديات التي تشكلها الكثافة السكانية ومشاكل الفقر والبطالة.

وقال، إن المحافظة منفتحة على جميع البرامج الهادفة وتدعم كذلك كل المبادرات الشبابية والتنموية، مؤكدا استعداد المحافظة للعمل مع جميع المبادرات التنموية والقائمين عليها وتذليل كل العقبات التي تعترضها.

بدوره، أكد المهندس المومني أن التعاون بين بلدية الزرقاء و"جهد"، يعد امتدادا لمسيرة التنمية في المملكة، مشيرا إلى برامج جهد المتنوعة، التي تعالج الكثير من القضايا المجتمعية والبيئية وقضايا التنمية المستدامة ودعم المشاريع الصغيرة.

وقال، إن المركز التنموي الجديد لـ "جهد" في الزرقاء، سيشكل ضمن جهوده بالتعاون مع البلدية، مساحة جديدة للعمل التطوعي والتنموي التكاملي للمساهمة في تحقيق الاهداف والتوجهات الوطنية.

وأكد أن البلدية تتطلع الى تطوير شراكتها مع "جهد"، للبناء على الجهود التنموية المشتركة، وتنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة والطموحة لتمكين الشباب والمرأة، ونشر التوعية والتثقيف بالقضايا التنموية والمجتمعية والبيئية.

وبحضور سمو الأميرة بسمة، تم توقيع مذكرة تعاون بين الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) وبلدية الزرقاء، وقعتها المديرة التنفيذية لـ (جهد) فرح الداغستاني ورئيس البلدية المهندس عماد المومني.

ويهدف مركز الأميرة بسمة للتنمية في الزرقاء إلى العمل بالشراكة مع البلدية على تحقيق جملة من الأهداف المشتركة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي بكافة شرائحه، إلى جانب العمل على الاهتمام بقضايا المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.

ويشكل المركز بيئة حاضنة للشباب من خلال تنفيذ تدخلات وبرامج ومبادرات ضمن منظور الحوكمة المجتمعية، ومحور الفرص والابتكار لدى جهد، عبر إنشاء مكتب للتشغيل وربط الشباب بسوق العمل، والاستفادة من البيئة الاستثمارية في محافظة الزرقاء.

وعلى هامش الافتتاح، زارت سموها جمعية سيدات الزرقاء لتمكين المرأة والطفل الخيرية، وسلمت طرودا خيرية قدمتها حملة البر والإحسان في (جهد) لـ 40 اسرة، فيما اعلنت عن دعم الحملة لمشروع المخيطة ودعم مشروع المطبخ الإنتاجي في الجمعية بأفران حديثة.

كما سلمت سموها دعما قدمته الحملة لمشروع تصوير صالات الأفراح في الجمعية، بجهاز حاسوب وكاميرا تصوير احترافية، مثلما سملت دعما لأربع سيدات في الجمعية لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة، لمساعدتهن في توفير الدخل لهن ولأسرهن، وسلمت كذلك الهدايا والألعاب لـ 40 طفلا من الأيتام في الجمعية.

--(بترا)

م خ/ اح

05/10/2023 16:20:58