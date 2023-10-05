أوكرانيا: حوالي 26 ألف مواطن مفقود منذ بدء الحرب مع روسيا

أوكرانيا: حوالي 26 ألف مواطن مفقود منذ بدء الحرب مع روسيا
التاريخ
10/5/2023 2:37:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 5 تشرين الأول (بترا)-أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن حوالي 26 ألف أوكراني، من بينهم 15 ألف عسكري فقدوا منذ بدء الحرب مع روسيا في شباط من العام الماضي.
وقال وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان صحفي اليوم الخميس "هناك أكثر من 26 ألف مواطن أوكراني مفقودون منذ بدء الحرب مع روسيا، من بينهم 11 ألف مدني، وحوالي 15 ألف عسكري".
وأضاف "التقديرات الأولية ترتبط فقط بأوكرانيين يمكن التحقق رسميا من بياناتهم، هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر".
--(بترا)
س ح/ ف ج
05/10/2023 16:13:54
MENAFN05102023000117011021ID1107198087
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