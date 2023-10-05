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أوكرانيا: حوالي 26 ألف مواطن مفقود منذ بدء الحرب مع روسيا

10/5/2023 2:37:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 5 تشرين الأول (بترا)-أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن حوالي 26 ألف أوكراني، من بينهم 15 ألف عسكري فقدوا منذ بدء الحرب مع روسيا في شباط من العام الماضي.
وقال وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان صحفي اليوم الخميس "هناك أكثر من 26 ألف مواطن أوكراني مفقودون منذ بدء الحرب مع روسيا، من بينهم 11 ألف مدني، وحوالي 15 ألف عسكري".
وأضاف "التقديرات الأولية ترتبط فقط بأوكرانيين يمكن التحقق رسميا من بياناتهم، هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر".
--(بترا)
س ح/ ف ج
05/10/2023 16:13:54

MENAFN05102023000117011021ID1107198087

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