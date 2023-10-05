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2.264 مليار دولار حوالات الأردنيين في الخارج لنهاية آب الماضي

10/5/2023 2:37:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- شهدت حوالات العاملين في الخارج ارتفاعا بنسبة 4.0 بالمئة خلال شهر آب من عام 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022 لتبلغ.281 مليون دولار.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2.264 مليار دولار، مقابل 2.250 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.6 بالمئة.
--(بترا)
رش/ف ج
05/10/2023 16:11:44

MENAFN05102023000117011021ID1107198086

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