2.264 مليار دولار حوالات الأردنيين في الخارج لنهاية آب الماضي

2.264 مليار دولار حوالات الأردنيين في الخارج لنهاية آب الماضي
التاريخ
10/5/2023 2:37:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- شهدت حوالات العاملين في الخارج ارتفاعا بنسبة 4.0 بالمئة خلال شهر آب من عام 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022 لتبلغ.281 مليون دولار.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2.264 مليار دولار، مقابل 2.250 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.6 بالمئة.
--(بترا)
رش/ف ج
05/10/2023 16:11:44
MENAFN05102023000117011021ID1107198086
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.