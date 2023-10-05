الاحتلال يستبيح القدس ويحولها لثكنة عسكرية

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 تشرين الأول (بترا)- حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع انطلاق مسيرات للمستوطنين احتفالا بعيد العرش، والتي تنظمها سنويا جماعات متطرفة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

ودعت الجماعات المتطرفة ومنظمات الهيكل المزعوم اليمينية، والمستوطنون المتزمتون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في مسير المستوطنين مساء اليوم حيث ستجوب البلدة القديمة ومحيط الأقصى وأحياء من المدينة المقدسة المحتلة.

وأكد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية حاتم عبد القادر، في حديث لـ (بترا)، أن الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين يعيثون فسادا بالمدينة المقدسة ويستبيحونها ويدنسون وينتهكون مقدساتها الإسلامية والمسيحية بذريعة الأعياد اليهودية.

ودان عبد القادر الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون سواء بحق المصلين المسلمين والمسجد الأقصى المبارك أو ضد الحجاج المسيحيين ورجال دين ورهبان وقساوسة أثناء ممارستهم شعائرهم الدينية في مدينة القدس المحتلة، سيما تعرض مجموعة من الحجاج المسيحيين القادمين من شرق آسيا إلى البصق والشتائم خلال تجولهم في البلدة القديمة.

وأكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المدينة ورعايتها والذود عنها أمام أطماع الاحتلال ومستوطنيه العنصرية الرامية إلى تهويد وتغيير معالم المساجد والكنائس سيما المسجد الأقصى لتنفيذ رواياتهم المزورة، داعيا المجتمع الدولي والعرب والمسلمين لحماية المقدسيين والمقدسات في القدس أمام الهجمة الإسرائيلية المتواصلة.

من جهته، قال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري في بيان، إن إجراءات الاحتلال ومستوطنيه في القدس والبلدة القديمة بشكل عام وفي المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص مدانة ومرفوضه، مؤكدا أنه لا يوجد مكان في العالم يُستباح فيه المسجد أو الكنيسة بهذه الصورة المنكرة إلا على يد الاحتلال وتحت حراسة مشددة من شرطته.

وأضاف، إن الاحتلال حدد يوم أمس أعمار المصلين في المسجد الأقصى وسمح لمن يزيد أعمارهم على 70 عاما فقط، لافتا إلى أن هذا الاجراء غير منطقي ولا مبرر له وغير عادل وظالم ويتعارض مع حرية العبادة والقوانين الدولية.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين في عيد "العرش"، مؤكدين أهمية التوجه والوصول للأقصى سواء من القدس أو الداخل أو الضفة الغربية، وتحدي إجراءات الاحتلال وقيوده المستمرة حول المدينة المقدسة خصوصا يوم غد الجمعة.

--(بترا)

م ف/اح

05/10/2023 16:06:49