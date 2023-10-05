أكاديمية أردنية تفوز بجائزة الباحثة المتميزة في الهندسة الإنشائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- فازت الدكتورة ياسمين مراد من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة في الجامعة الأردنية بجائزة الباحثة المتميزة في مجال الهندسة الإنشائية.
والجائزة يقدمها مركز البحوث والتصميم المتقدم (CARD) لمؤسسة فينوس الدولية اعتمادا على معايير منظمة اكسبيرت Expert الدولية ومنظمة أبكس Apex العالمية.
وقالت الدكتورة مراد لـ(بترا) إن هذه الجائزة تمنح للمتميزات في إعداد البحوث العلمية في مجال الهندسة الإنشائية، وجرى اختيارها من اللجنة المنظمة للجائزة من بين عدد من المتقدمين.
وأضافت أنها نشرت 51 بحثا، أولها في 2018، وجميع أبحاثها مصنفة بنسب استشهاد عالية في قاعدة بيانات سكوبس العالمية.
يشار إلى أن الدكتورة مراد تعمل محررا في 3 مجلات علمية عالمية، وحاصلة على جائزة أفضل ورقة بحثية في سويسرا 2018، وأشرفت على رسائل ماجستير، وحاصلة على شهادة الدكتوراه في الهندسة من جامعة Imperial College London.
وسيتم تسليم الجائزة خلال الملتقى النسوي العالمي الذي تعقده منظمة فينوس التي تعنى بدعم المرأة عالميا في المجال الأكاديمي والبحث العلمي في آذار المقبل بمدينة تشيناي في الهند.
--(بترا)
س ص
05/10/2023 16:02:29
MENAFN05102023000117011021ID1107198083
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