أكاديمية أردنية تفوز بجائزة الباحثة المتميزة في الهندسة الإنشائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- فازت الدكتورة ياسمين مراد من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة في الجامعة الأردنية بجائزة الباحثة المتميزة في مجال الهندسة الإنشائية.

والجائزة يقدمها مركز البحوث والتصميم المتقدم (CARD) لمؤسسة فينوس الدولية اعتمادا على معايير منظمة اكسبيرت Expert الدولية ومنظمة أبكس Apex العالمية.

وقالت الدكتورة مراد لـ(بترا) إن هذه الجائزة تمنح للمتميزات في إعداد البحوث العلمية في مجال الهندسة الإنشائية، وجرى اختيارها من اللجنة المنظمة للجائزة من بين عدد من المتقدمين.

وأضافت أنها نشرت 51 بحثا، أولها في 2018، وجميع أبحاثها مصنفة بنسب استشهاد عالية في قاعدة بيانات سكوبس العالمية.

يشار إلى أن الدكتورة مراد تعمل محررا في 3 مجلات علمية عالمية، وحاصلة على جائزة أفضل ورقة بحثية في سويسرا 2018، وأشرفت على رسائل ماجستير، وحاصلة على شهادة الدكتوراه في الهندسة من جامعة Imperial College London.

وسيتم تسليم الجائزة خلال الملتقى النسوي العالمي الذي تعقده منظمة فينوس التي تعنى بدعم المرأة عالميا في المجال الأكاديمي والبحث العلمي في آذار المقبل بمدينة تشيناي في الهند.

--(بترا)

س ص

05/10/2023 16:02:29