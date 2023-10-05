بدء استقبال طلبات الاعتماد للتغطية الإعلامية لمؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن فتح باب التسجيل لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية الراغبة بتغطية مؤتمر اليونسكو الدولي ضمن "الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب"، الذي سيقام تحت الرعاية الملكية السامية خلال الفترة من 23 إلى 25 من الشهر الحالي في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.
ودعت الوزارة الراغبين بالتغطية إلى التواصل على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ، وسيتم الرد من خلال البريد الإلكتروني لطلب المعلومات اللازمة لغايات التسجيل، وتزويد الإعلاميين بتعليمات التغطية، وسيتم النظر في اعتماد الإعلاميين من القنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية، ووكالات الأنباء الأجنبية.
كما دعت الإعلاميين المتقدمين بطلب الاعتماد إلى تعبئة النموذج وإرسال الوثائق المطلوبة، مبينة أن الثامن من الشهر الحالي هو الموعد النهائي للتقدم بطلبات الاعتماد.
وسيتم إبلاغ الإعلاميين الذين يتم اعتمادهم، بمواعيد تسليم التصاريح ومكانها من خلال البريد الإلكتروني.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو ضمن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب، تحت عنوان "الدراية الإعلامية والمعلوماتية في الفضاءات الرقمية"، تحت الرعاية الملكية السامية، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.
--(بترا)
هـ أ / ف ج
05/10/2023 16:08:02
MENAFN05102023000117011021ID1107198082
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