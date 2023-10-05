بدء استقبال طلبات الاعتماد للتغطية الإعلامية لمؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن فتح باب التسجيل لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية الراغبة بتغطية مؤتمر اليونسكو الدولي ضمن "الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب"، الذي سيقام تحت الرعاية الملكية السامية خلال الفترة من 23 إلى 25 من الشهر الحالي في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

ودعت الوزارة الراغبين بالتغطية إلى التواصل على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ، وسيتم الرد من خلال البريد الإلكتروني لطلب المعلومات اللازمة لغايات التسجيل، وتزويد الإعلاميين بتعليمات التغطية، وسيتم النظر في اعتماد الإعلاميين من القنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية، ووكالات الأنباء الأجنبية.

كما دعت الإعلاميين المتقدمين بطلب الاعتماد إلى تعبئة النموذج وإرسال الوثائق المطلوبة، مبينة أن الثامن من الشهر الحالي هو الموعد النهائي للتقدم بطلبات الاعتماد.

وسيتم إبلاغ الإعلاميين الذين يتم اعتمادهم، بمواعيد تسليم التصاريح ومكانها من خلال البريد الإلكتروني.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو ضمن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب، تحت عنوان "الدراية الإعلامية والمعلوماتية في الفضاءات الرقمية"، تحت الرعاية الملكية السامية، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.

--(بترا)

هـ أ / ف ج

05/10/2023 16:08:02