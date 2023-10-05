الاحتفال بإعلان اربد عاصمة أردنية للزيتون عام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 5 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن القطاع الزراعي الحيوي له أولوية خاصة في المملكة يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني للارتقاء بهذا القطاع، ولا سيما بعد إطلاق الخطة الوطنية المستدامة للأعوام (2022-2025)، وإطلاق أول استراتيجية للأمن الغذائي.

وأضاف حنيفات خلال حفل إعلان محافظة إربد عاصمة أردنية للزيتون اليوم الخميس، إن محافظة اربد زراعية بامتياز لاحتوائها على 60% من أشجار الزيتون في المملكة، مشيرا إلى أن إعلان اربد عاصمة الزيتون سينعكس إيجابا على القطاع والمزارعين في المحافظة من حيث استخدام الأساليب الفضلى في الزراعة وعمليات التسويق لمنتجات الزيتون المختلفة.

وبين أن الموسم الحالي للزيتون يعد أفضل من الموسم السابق بنسبة 10% في ظل انخفاض الإنتاج من الزيت والزيتون عالميا، منوها بمنتجات الزيت والزيتون الأردني الذي حصل على جوائز عديدة نظرا لما يتسم به من جودة عالية.

وأوضح أن رؤية وزارة الزراعة ترتكز على دعم وتطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون محليا وعالميا من خلال إقامة عدة مشاريع وطنية بهدف تحسين جودة زيت الزيتون، وتعزيز الفرص التصديرية للزيت خلال السنوات السابقة، ودعم الصادرات من مادة زيت الزيتون، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الريادية التي عملت على الحصاد المائي لري أشجار الزيتون.

وقال مدير زراعة محافظة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي في كلمة ألقاها إن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة حازت على اهتمام وتركيز ورؤى جلالة الملك في أكثر من محفل دولي وعربي، فكان قطاع الزراعة الأعلى نموا، مضيفا أن محافظة اربد تحتضن حوالي 170 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون متعددة الأصناف الموزعة على ألويتها جميعا، ويتركز حوالي ثلث الإنتاج الأردني من هذه المادة فيها.

وقال نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية تيسير النجداوي إن شجرة الزيتون تمتاز بأنها شجرة مباركة، وتمثل رمزا للسلام والأمان، حيث تشكل المساحة المزروعة بالزيتون في الأردن حوالي 72% من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وتشكل أشجار الزيتون في محافظة اربد 60% من إجمالي المساحة الكلية المزروعة بالزيتون في المملكة.

وبين أن معاصر الزيتون تعد الشريك الأساسي والاستراتيجي في سلسلة الإنتاج، حيث شهدت تطورا ملموسا ونقلة نوعية في أساليب الإنتاج، وأصبحت تواكب أحدث تكنولوجيا العصر، ويتوفر حاليا في الأردن 146 معصرة مزودة بخطوط إنتاج متطورة تحافظ على جودة الزيت المنتج، ويبلغ عددها 316 خطا.

وقال المهندس الزراعي أحمد فرحان في كلمة باسم المزارعين، إن المنطقة تضم أقدم الأشجار من شجر الزيتون الرومي، لأن تربة اربد أسهمت في نجاح زراعة أشجار الزيتون، وأنتجت العديد من المنتجات، منها الزيتون المخلل، وزيت الزيتون عالي الجودة، وصناعة الصابون، والجفت ومياه العصر التي يستفاد منها في شتى المجالات.

واشتمل الحفل على عرض تقديمي عن واقع قطاع الزيتون في الأردن، وأشجار الزيتون وكميات الإنتاج، وفقرات فنية وفلكلورية شعبية عن موسم الزيتون.

وفي نهاية الحفل الذي حضره رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، وممثل منظمة الأغذية والزراعة في عمان نبيل عساف، وعدد من النواب والمواطنين،

جرى تكريم وزير الزراعة بدرع تذكاري.

--(بترا)

ع ع/ ف ج

05/10/2023 15:57:00