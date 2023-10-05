لقاء حواري حول دور الإعلام بالتصدي لإطلاق العيارات النارية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 5 تشرين الأول (بترا) علا عبيدات- أكد رئيس جمعية ودق للفنون الدرامية والإعلامية الثقافية الدكتور شادي الشواهين، أن للإعلام دورا كبيرا ومهما للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية، من خلال توعية جميع أفراد المجتمع بهذه الظاهرة والتعريف بسلبياتها، بإعتبارها خرقاً للقانون وخطراً حقيقيا يهدد حياة الأبرياء.

وأكد الشواهين خلال اللقاء الحواري بعنوان "دور الإعلام في التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية"، نظمتها الجمعية بالتعاون مع جمعية الابتكار، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات النوعية، في نشر التوعية والتثقيف حول ظاهرة إطلاق العيارات النارية والحد منها، مبينا أن إدارة الجمعية لا تألو جهدا في دعم جهود الدولة الأردنية للقضاء على هذه الظاهرة بكل الطرق المتاحة.

بدوره أشار الإعلامي محمد محسن عبيدات الى أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية أصبحت حديث الساعة ومحط اهتمام المواطنين، باعتبارها عادة خطيرة تهدد حياة المواطنين.

وبين أن الحكومة الأردنية تسعى جاهدة وبكافة الوسائل للحد والقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع مؤسسات الدولة العامة والخاصة وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية التي تعتبر المؤثر الأول والأقوى في نشر التوعية.

وأشار الى أهمية تخصيص برامج تلفزيونية واذاعية وزاوية في الصحف المحلية والالكترونية لهذه الغاية، تستضيف خبراء ومختصين ومصابين بحوادث إطلاق العيارات النارية للحديث عن هذه الظاهرة وما تسببه من أضرار جسدية ومعنوية ومادية.

بدوره شدد رئيس تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين العميد المتقاعد محمد المناجرة على أن الواجب الوطني والديني والأخلاقي يحتم على كافة المؤسسات إنجاح جهود الدولة للتصدي لهذه الظاهرة، ومد جسور التعاون والتشارك مع كافة الجهات المعنية من أفراد ومؤسسات للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وإقامة الندوات التوعوية التي تعزز وترفع الوعي المجتمعي حول خطورة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

ونوه المناجرة الى أهمية العمل التوعوي حول كيفية التعبير عن الفرح في المناسبات الاجتماعية، بعيدا عن إطلاق العيارات النارية وما ينجم عنها من نتائج وعواقب وخيمة .

--(بترا)

ع ع

05/10/2023 15:53:46