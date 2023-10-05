لقاء حواري حول دور الإعلام بالتصدي لإطلاق العيارات النارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 5 تشرين الأول (بترا) علا عبيدات- أكد رئيس جمعية ودق للفنون الدرامية والإعلامية الثقافية الدكتور شادي الشواهين، أن للإعلام دورا كبيرا ومهما للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية، من خلال توعية جميع أفراد المجتمع بهذه الظاهرة والتعريف بسلبياتها، بإعتبارها خرقاً للقانون وخطراً حقيقيا يهدد حياة الأبرياء.
وأكد الشواهين خلال اللقاء الحواري بعنوان "دور الإعلام في التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية"، نظمتها الجمعية بالتعاون مع جمعية الابتكار، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات النوعية، في نشر التوعية والتثقيف حول ظاهرة إطلاق العيارات النارية والحد منها، مبينا أن إدارة الجمعية لا تألو جهدا في دعم جهود الدولة الأردنية للقضاء على هذه الظاهرة بكل الطرق المتاحة.
بدوره أشار الإعلامي محمد محسن عبيدات الى أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية أصبحت حديث الساعة ومحط اهتمام المواطنين، باعتبارها عادة خطيرة تهدد حياة المواطنين.
وبين أن الحكومة الأردنية تسعى جاهدة وبكافة الوسائل للحد والقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع مؤسسات الدولة العامة والخاصة وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية التي تعتبر المؤثر الأول والأقوى في نشر التوعية.
وأشار الى أهمية تخصيص برامج تلفزيونية واذاعية وزاوية في الصحف المحلية والالكترونية لهذه الغاية، تستضيف خبراء ومختصين ومصابين بحوادث إطلاق العيارات النارية للحديث عن هذه الظاهرة وما تسببه من أضرار جسدية ومعنوية ومادية.
بدوره شدد رئيس تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين العميد المتقاعد محمد المناجرة على أن الواجب الوطني والديني والأخلاقي يحتم على كافة المؤسسات إنجاح جهود الدولة للتصدي لهذه الظاهرة، ومد جسور التعاون والتشارك مع كافة الجهات المعنية من أفراد ومؤسسات للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وإقامة الندوات التوعوية التي تعزز وترفع الوعي المجتمعي حول خطورة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
ونوه المناجرة الى أهمية العمل التوعوي حول كيفية التعبير عن الفرح في المناسبات الاجتماعية، بعيدا عن إطلاق العيارات النارية وما ينجم عنها من نتائج وعواقب وخيمة .
--(بترا)
ع ع
05/10/2023 15:53:46
MENAFN05102023000117011021ID1107198080
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