رئيس الوزراء يرعى الاحتفال بمناسبة يوم المعلِّم العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حفل التَّكريم السَّنوي للمعلِّمين، الذي أقامته وزارة التَّربية والتَّعليم؛ بمناسبة يوم المعلِّم العالمي.

وأكَّد رئيس الوزراء في كلمة له خلال الحفل المكانة العظيمة التي يحظى بها المعلِّمون والمعلِّمات إذ "لا يسمو لقبٌ ولا تعلو وظيفةٌ على وظيفة المعلِّم"، مشيراً إلى المكانة الخاصَّة لهم في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد.

وأشار الخصاونة إلى أنَّ مناسبة يوم المعلِّم العالمي تستحقُ أن نُفرِدَ لها مساحةً خاصَّةً؛ لِما للمعلِّم من مكانة عظيمة، ولما لدوره من قُدسيَّة وأهميَّة وقيمة في مجتمعنا، وفي كلِّ المجتمعات الإنسانيَّة على مرِّ التَّاريخ، موجِّهاً تحيَّة تقدير وإجلال واعتزاز إلى كلِّ معلِّم ومعلِّمة في أرجاء وطننا الحبيب "تَطَال عنان عطائهم الوفير، وجهدِهِم الدَّؤوب، وتليقُ بقاماتهم ومقاماتهم الباسقة، التي ترقى مع كلِّ حرف يعلِّموهُ لطلبتنا".

كما أشار إلى أنَّ هذا اليوم هو "يوم للأردن، وللأردنيين الذين آمنوا بالعلم، واتَّخذوهُ خيارَهم الأهمَّ والأثمنَ، وما هذا الاهتمام الكبير إلَّا شاهد على عُمق إيمانِهم بالعلم وبالمعلِّم، وارتباطهم الآني والمستقبلي به، باعتباره مشروعاً وطنيَّاً تنمويَّاً يؤتي أُكُلَهُ كُلَّ حين" مؤكِّداً "نحنُ متحيِّزون بالفِطرَةِ إلى المعلِّم، لأنَّ التحيُّزَ له هو انحيازٌ للوطن".

وقال الخصاونة: "ممَّا يُدلِّلُ على المكانة الرَّفيعة للمعلِّم لدينا، أنَّ كلَّ واحد منَّا - وأنا أوَّلَهم - يحمل في ذاكرته، وفي وجدانه وقلبه، أثراً طيِّباً، ومحبَّة عميقة لأكثر من معلِّمة أو معلِّم تركوا بصمات لا تُنسى في حياته"، مشيراً إلى الشَّواهد والدَّلائلُ الكثيرة على هذه المكانة، ومن أبلغها قول الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم – : "إنَّ العُلماءَ ورثةُ الأنبياء".

وأكَّد الخصاونة إيمانَ الحكومة المُطلّق بأهميَّة الدَّور الذي يؤدِّيه المعلِّمون والمعلِّمات في وطننا العزيز، وقناعتها بأنَّهم الأداة المُثلى في التَّأثير والتَّغيير الإيجابي، والتزامهم الأكيد بالقيم الوطنيَّة الأصيلة ونقلها بموضوعيَّة والتزام قلَّ نظيرُهُ إلى الأجيال "بعيداً عنِ محاولات التَّشويه والتَّأثير السَّلبي والتَّجاذُبات التي يحاول البعض ممارستَها".

ولفت إلى أنَّ الحكومة تجهدُ في تطوير الخِطط الرَّامية إلى تعزيز دور المعلِّمين ومكانتِهِم، ومكافأة المتميِّزين منهم، من خلال تطبيق نِظام رُتَب المعلِّمين، الذي يُحقِق العدالة والمساواة، ويكافئ المتميِّز والمثابِر، بالإضافة إلى تطوير برامج التأهيل والتَّمكين، التي تُسهِم في تعزيز قُدرات المعلِّمين، وتنعكس إيجاباً على أدائِهم، وعلى أداء أبنائنا وبناتِنا الطَّلبة أيضاً.

كما أكَّد الخصاونة أنَّ الحكومة ستستمرُّ بتنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير العمليَّة التعليميَّة بشتَّى مستوياتها، التي يُشكِّل المعلِّمُون محورها الأساس، كما ستستمرُّ بتطوير برامج التأهيل والتَّمكين لهم، إلى جانب المضي قُدُماً في تطوير البيئة المدرسيَّة، والمناهجِ الدِّراسيَّةِ؛ لتواكِب التقدُّم التقني والمعرفي الذي يشهدُهُ العالم.

وقدَّم رئيس الوزراء في هذا الصَّدد الشُّكر الجزيل إلى وزارة التَّربية والتَّعليم، والمركز الوطني لتطوير المناهج، وأكاديميَّة الملكة رانيا لتدريب المعلِّمين على جهودهم في رعاية المعلِّمين وتمكينهم، وتطوير العمليَّة التَّعليميَّة والتَّربويَّة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الدَّور المهمٌّ للمعلِّمين في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدُالله الثَّاني، يَعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد؛ بمساراته الثَّلاثة: السِّياسي والاقتصادي والإداري التي تمتدُّ لعشر سنوات، من خلال "توعية أبنائِنا وبناتنا الطَّلبة، خصوصاً في مسار التَّحديث السِّياسي، الذي يُشكِّل الشَّباب فيه ركيزة أساسيَّة؛ باعتبارهم محور التَّغيير الإيجابي، ونراهن كثيراً عليهم في إنجاحه".

كما لفت إلى أنَّ المسؤوليَّة الوطنيَّة تقتضي من المعلِّمين والمعلِّمات العمل على إحاطة الطَّلبة بسرديَّة الدَّولة الأردنيَّة قائلاً: "هذه الدَّولةُ العتيدة التي تجاوز عُمرُها مئةَ عام لديها قصَّة نجاح واضحة، وإنجازات عظيمةٌ تقترب بحقّ من حدود الإعجاز، رغم محدوديَّة الموارد وكثرة الخُطُوب، وهذه السرديَّة يجب أن تُروى بأعلى درجات الفخر والاعتزاز؛ لتُعمِّق في أذهان أبنائنا وبناتنا وأجيالنا ووجدانهم حُبَّ الوطن وروح المسؤوليَّة، ولتبتعد عن بعض محاولات جلد الذَّات التي يمارسها بعضنا على بعضنا وعلى أنفسنا.

وهنَّأ رئيس الوزراء في ختام حديثه المعلَّمين والمعلِّمات المكَّرمين على عطائهم، مجدِّداً التَّهنئة الخالصة إلى كلِّ معلِّم ومعلِّمة في أرجاء وطننا، بمناسبة يوم المعلِّم العالمي.







وأكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إن "يوم المعلم العالمي"، الذي يوافق الخامس من تشرين الأول من كل عام، مناسبة تستذكر فيها الأمم والشعوب دور المعلم وعطاءه، في مشهد تتجدد فيه الذكرى تكريما واحتراما له، على ما يبذله من جهد وعطاء.

كما أكد وزير التربية والتعليم على المكانة الرفيعة التي يحظى بها المعلمون والمعلمات في مملكتنا الأردنية الهاشمية، واهتمام ورعاية ملكية كبيرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ، جعلتهم دوما في مكان متقدم في المسيرة التربوية والتعليمية ومحل فخر وتقدير، فهم حاضرون دوما ، ولم يغب واقعهم يوما عن أولويات جلالته، إيمانا من جلالته بمكانة المعلم ودوره في النهوض والبناء، فهو الركن الأساسي في معادلة الإنجاز الوطني.

وأشار الدكتور محافظة إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى على الدوام إلى العمل على تنفيذ رؤية جلالة الملك في (مستقبل نستعيد فيه صدارتنا في التعليم)، "لذلك أولينا المعلم أهمية كبيرة بصفته قائد العملية التعليمية والتربوية، وعمادها الأساس"، ومن هنا جاءت سياسة وزارة التربية والتعليم بالعمل الدؤوب على تهيئة المعلمين وإعدادهم وتدريبهم قبل وأثناء الخدمة وتطوير أدائهم بصورة مستمرة، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن أي تطوير للعملية التربوية التعليمية، يبدأ بتدريب المعلم وتسليحه بالمهارات التي تمكنه من أداء رسالته على أكمل وجه.

وقال، "لنا في قيادتنا الهاشمية الملهمة خير أنموذج في تقدير المعلم وتكريمه، حيث نتمتع وبحمد الله بفيض من الفرص المتاحة لدعم التعليم والمعلم, تأتي في مقدمتها المكارم الملكية السامية والمبادرات الموجهة للعناية بالأسرة التربوية وتطوير العملية التربوية بشكل متواصل".

ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله يحرصان على توفير كل الدعم للمعلم وإيلائه كل الرعاية والاهتمام، مشيرا إلى أنه وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته أفردت المبادرات الملكية السامية للمعلم العديد من الجوائز والحوافز إيمانا بأن من حق كل من يعمل بإخلاص وجد أن يكافأ.

وأكد وزير التربية والتعليم أن التحول المنشود في نظامنا التعليمي ينطلق مما يحتاجه المعلم، ليكون قادرا على إدارة إنتاج المعرفة، والمنافسة عالميا، سواء في التعليم الأكاديمي أو التعليم المهني، خاصة ونحن نشهد اليوم تطورا معرفيا وتكنولوجيا متسارعا.

وقال، نحن ماضون في العمل بكل ما في وسعنا من أجل دعم المعلم مهنيا وإعادة الهيبة والاحترام والتقدير لهذه المهنة الجليلة السامية.

وأضاف مخاطبا المعلمين والمعلمات "حسبكم شرفا أيها الإخوة المعلمون والمعلمات أنكم حراس المبادئ والقيم والثقافة التي تشكل هوية الأمة وجوهر حضارتها " .

من جهته عرض الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات إسهامات الأكاديمية في تدريب المعلمين ورفع قدراتهم ودعم جهود وزارة التربية والتعليم والتنسيق والتكامل مع برامجها لإعداد المعلمين وتطوير نظامنا التعليمي الذي يشكل المعلم العنصر الأبرز فيه .

ولفت إلى أن الأكاديمية ومن خلال شراكاتها تقدم خدمات ذات جودة عالية مرتبطة بدور المعلم داخل الغرفة الصفية والمجتمع، مشيرا إلى أن الأكاديمية أصبحت وجهة أولى للمهتمين بالاستفادة من برامجها من 13 دولة عربية وأجنبية وأن أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين باتت نموذجا أردنيا للعالم.

بدورها أكدت عضو المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة رويدا المعايطة سعي المركز لإعداد المناهج المستجيبة للمتطلبات العالمية والتفكير النقدي والإبداعي وتوفير مواد تعليمية تراعي متطلبات التقدم والتعلم المعرفي.

وأكدت حرص المركز على تطوير الكتاب المدرسي وإنتاج كتيبات جديدة تتعلق بالديمقراطية والمشاركة في الحياة العامة وتطوير خطط التعليم في مجالات اللغة العربية والرياضيات مع الحرص على أخذ التغذية الراجعة من المعلمين في الميدان.

وتحدثت المعلمة كوثر الحمايدة في كلمة باسم المكرمين حيث هنأت المعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم ودورهم في تنشئة الأجيال وبناء الشخصية الوطنية .

وقدم الشاعر مهند العظامات قصيدة شعرية عن أهمية دور المعلم في المجتمع.

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والأسرة التربوية كرم رئيس الوزراء مجموعة من المعلمين والمعلمات ومدراء ومديرات المدارس تقديرا لجهودهم في مجال التربية والتعليم.

--(بترا)

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