الوطني للأمن السيبراني يدعو لعدم مشاركة آخرين برموز التحقق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- دعا المركز الوطني للأمن السيبراني، من خلال "تلميحة رقم 3" الى عدم مشاركة رموز التحقق التي تصل المستخدم نهائيا.
وقال المركز في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "لا تشارك رموز التحقق التي تصلك مع أي أحد! فقد تمنح هذه الرموز لهؤلاء الأشخاص صلاحية الوصول لبياناتك ومعلوماتك الشخصية".
يشار الى ان المركز أطلق بداية الشهر الحالي حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمّن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني، حيث ستتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بالأمن السيبراني وحمايتهم من التعرّض لمخاطر الأمن السيبراني.
- - (بترا)
غ ح/اح
05/10/2023 15:35:24
MENAFN05102023000117011021ID1107198078
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