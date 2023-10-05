الوطني للأمن السيبراني يدعو لعدم مشاركة آخرين برموز التحقق

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 5 تشرين الأول (بترا)- دعا المركز الوطني للأمن السيبراني، من خلال "تلميحة رقم 3" الى عدم مشاركة رموز التحقق التي تصل المستخدم نهائيا.

وقال المركز في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "لا تشارك رموز التحقق التي تصلك مع أي أحد! فقد تمنح هذه الرموز لهؤلاء الأشخاص صلاحية الوصول لبياناتك ومعلوماتك الشخصية".

يشار الى ان المركز أطلق بداية الشهر الحالي حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمّن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني، حيث ستتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بالأمن السيبراني وحمايتهم من التعرّض لمخاطر الأمن السيبراني.

- - (بترا)

غ ح/اح

05/10/2023 15:35:24

