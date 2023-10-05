وزير المياه يستقبل السفيرة الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود اليوم الخميس، السفيرة الأميركية يائل لمبرت، وعرض لسير العمل بمشاريع ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، خاصة مشاريع خفض الفاقد المائي، والاستراتيجية المنوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحسين التزويد المائي في جميع مناطق المملكة.

وثمن ابو السعود الدعم المتواصل والمقدم من الحكومة الأميركية خاصة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتمكين قطاع المياه من تجاوز التحديات الكبيرة والحاجة الملحة لتنفيذ عدد من مشاريع تكفل تأمين كميات مياه إضافية وسد العجز المائي كمشروع الناقل الوطني، والمشروع الوطني لخفض الفاقد، والتي سيكون لها الأثر الأكبر في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن الأردن ما يزال يواجه ظروفا مائية حرجة في ظل التغيرات المناخية وإزدياد الطلب وتأثير موجات اللجوء وانعكاس ذلك على ارتفاع الاستخدامات المنزلية وبالتالي زيادة في المياه العادمة التي تنساب إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وارتفاع كلف التشغيل والصيانة على القطاع.

من جهتها، عبرت السفيرة الأميركية عن سعادتها بالتعاون البناء والمثمر بين الجانبين، مؤكدة استمرار واهتمام الولايات المتحدة في توسيع آفاق التعاون وتقديم جميع أشكال الدعم لقطاع المياه من خلال تقديم المساعدات، خاصة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

كما أكدت الدعم الكامل للإسراع بتنفيذ المشاريع المائية الاستراتيجية التي تسهم في تطوير الواقع المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي.

--(بترا)

ي ع/م ف/اح

05/10/2023 15:27:57