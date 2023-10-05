وزير المياه يستقبل السفيرة الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود اليوم الخميس، السفيرة الأميركية يائل لمبرت، وعرض لسير العمل بمشاريع ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، خاصة مشاريع خفض الفاقد المائي، والاستراتيجية المنوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحسين التزويد المائي في جميع مناطق المملكة.
وثمن ابو السعود الدعم المتواصل والمقدم من الحكومة الأميركية خاصة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتمكين قطاع المياه من تجاوز التحديات الكبيرة والحاجة الملحة لتنفيذ عدد من مشاريع تكفل تأمين كميات مياه إضافية وسد العجز المائي كمشروع الناقل الوطني، والمشروع الوطني لخفض الفاقد، والتي سيكون لها الأثر الأكبر في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن الأردن ما يزال يواجه ظروفا مائية حرجة في ظل التغيرات المناخية وإزدياد الطلب وتأثير موجات اللجوء وانعكاس ذلك على ارتفاع الاستخدامات المنزلية وبالتالي زيادة في المياه العادمة التي تنساب إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وارتفاع كلف التشغيل والصيانة على القطاع.
من جهتها، عبرت السفيرة الأميركية عن سعادتها بالتعاون البناء والمثمر بين الجانبين، مؤكدة استمرار واهتمام الولايات المتحدة في توسيع آفاق التعاون وتقديم جميع أشكال الدعم لقطاع المياه من خلال تقديم المساعدات، خاصة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
كما أكدت الدعم الكامل للإسراع بتنفيذ المشاريع المائية الاستراتيجية التي تسهم في تطوير الواقع المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي.
--(بترا)
ي ع/م ف/اح
05/10/2023 15:27:57
MENAFN05102023000117011021ID1107198077
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