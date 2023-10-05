احتفال في لواء الموقر بالذكرى العاشرة لمدن التعلم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- احتفلت بلدية الموقر اليوم الخميس، بالذكرى العاشرة لمدن التعلم (اليونسكو) حول العالم بعنوان " تعزيز التعلم مدى الحياة "، بحضور عضو المدن الأردنية في شبكة اليونسكو " بلدية الرمثا الكبرى "، وفاعليات من المجتمع المحلي في اللواء.
وأكد المشاركون أهمية التعلم المستدام ودور مدن التعلم في تحقيق أهداف التنمية في اللواء.
واشتمل الحفل على فقرات ثقافية بالتعاون مع مديرية تربية الموقر ، وقصائد شعرية.
وفي ختام الحفل، جرى تكريم بلدية الرمثا الكبرى، وعدد من موظفي تربية الموقر، والحاصلة على المركز الأول بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم سندس سعيد من لواء الرمثا،
يشار إلى أن الحفل جاء تقديراً لدور المعلم في بناء المجتمعات الواعية والمثقفة تؤمن بأهمية " تعزيز التعلم مدى الحياة" لتحقيق أهداف التنمية.
--(بترا)
ن ع/ ف ج
05/10/2023 15:26:06
MENAFN05102023000117011021ID1107198076
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