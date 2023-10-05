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احتفال في لواء الموقر بالذكرى العاشرة لمدن التعلم

10/5/2023 2:37:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- احتفلت بلدية الموقر اليوم الخميس، بالذكرى العاشرة لمدن التعلم (اليونسكو) حول العالم بعنوان " تعزيز التعلم مدى الحياة "، بحضور عضو المدن الأردنية في شبكة اليونسكو " بلدية الرمثا الكبرى "، وفاعليات من المجتمع المحلي في اللواء.
وأكد المشاركون أهمية التعلم المستدام ودور مدن التعلم في تحقيق أهداف التنمية في اللواء.
واشتمل الحفل على فقرات ثقافية بالتعاون مع مديرية تربية الموقر ، وقصائد شعرية.
وفي ختام الحفل، جرى تكريم بلدية الرمثا الكبرى، وعدد من موظفي تربية الموقر، والحاصلة على المركز الأول بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم سندس سعيد من لواء الرمثا،
يشار إلى أن الحفل جاء تقديراً لدور المعلم في بناء المجتمعات الواعية والمثقفة تؤمن بأهمية " تعزيز التعلم مدى الحياة" لتحقيق أهداف التنمية.
--(بترا)
ن ع/ ف ج
05/10/2023 15:26:06

MENAFN05102023000117011021ID1107198076

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