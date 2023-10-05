منتدى عمداء كليات التمريض يناقش سياسات التعليم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا) - ناقش منتدى عمداء كليات التمريض؛ اليوم الخميس، السياسات والقضايا المتعلقة بالتعليم التمريضي، وآليات تطويرها وتعزيزها، بمشاركة 18 من عمداء الكليات التمريضية من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

ويأتي المنتدى الذي نظمه المجلس التمريضي الأردني، بالشراكة مع مشروع "التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي الموجه لسوق العمل (MOVE HET)، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق أهداف المجلس في تنظيم مهنة التمريض والقبالة من خلال التواصل والتعاون والتشاور مع عمداء كليات التمريض وخاصة بما يخص السياسات والقضايا المتعلقة بالتعليم التمريضي.

وعرض أمين عام المجلس التمريضي الدكتور هاني النوافلة، لأهم أعمال وإنجازات المجلس خلال السنوات السابقة خاصة في مجال تنظيم المهنة والتعليم التمريضي، وأهمها تحديد مسارات المهنة على المستوى الوطني وعقد امتحان المزاولة لمهنة التمريض والقبالة القانونية والبدء بإنشاء نظام معلوماتي لسوق العمل التمريضي؛ إضافة إلى الشراكة مع نقابة التمريض الرومانية وبدء التدريب في رومانيا.

وأكد النوافلة، أهمية كليات التمريض في المشاركة في تطوير مهنة التمريض وتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتوفر التعليم والتدريب اللازمين لتأهيل الطلاب وتمكينهم من تقديم رعاية صحية عالية الجودة.

وعرضت مستشارة سمو الأميرة منى الدكتورة رويدا المعايطة، لأهم المستجدات العالمية في مجال مهنة التمريض، مؤكدة ضرورة التجديد وتحديث الخطط بناء على هذه المستجدات وضرورة التكامل والتعاون بين الجامعات في تحقيق الأهداف مثل تحسين مستوى الخريجين وتمكينهم وبناء القدرات القيادية لديهم.

وشددت المعايطة على ضرورة تضمين كفايات الطوارئ والكوارث في المناهج التمريضية وتجهيز الممرضين لقيادة الاستجابة للطوارئ والكوارث.

وناقش المنتدى من خلال لجنة الشؤون الأكاديمية في المجلس برئاسة الدكتورة منتهى غرايبة سياسة التجسير الصادرة عن وزارة التعليم العالي لعام 2023/2024، وأهم بنودها، حيث ستقدم اللجنة توصياتها للمجلس التمريضي.

كما تم خلال المنتدى عرض نتائج تحليل امتحانات المزاولة لطلبة التجسير من قبل الدكتور محمد بني خالد من جامعة الزرقاء، ونتائج دراسة التتبع لخريجي التمريض المشارك من قبل نائب عميد كلية التمريض في الجامعة الأردنية الدكتور حمزة الدريدي.

--(بترا)

ع د/

05/10/2023 15:25:17