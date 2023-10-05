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رئيس الأركان يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

10/5/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزمومي ناكاميتسو.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع إيزمومي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.
وتأتي الزيارة بعد مشاركتها في مؤتمر الأسلحة الصغيرة والخفيفة (SALW)، الذي يهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتعزيز فرص السلام العالمي.
--(بترا)
ل م/م ف/اح
05/10/2023 15:10:33

MENAFN05102023000117011021ID1107198074

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