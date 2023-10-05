رئيس الأركان يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزمومي ناكاميتسو.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع إيزمومي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.
وتأتي الزيارة بعد مشاركتها في مؤتمر الأسلحة الصغيرة والخفيفة (SALW)، الذي يهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتعزيز فرص السلام العالمي.
--(بترا)
ل م/م ف/اح
05/10/2023 15:10:33
MENAFN05102023000117011021ID1107198074
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.