Thursday, 05 October 2023 11:22 GMT

السفير قلاجوقة يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لأستراليا

10/5/2023 2:36:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى أستراليا، السفير جانتي قلاجوقة، يوم أمس الأربعاء، أوراق اعتماده للحاكم العام لأستراليا الجنرال ديفيد هارلي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً معتمداً ومقيماً للمملكة لدى أستراليا.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
05/10/2023 15:09:19

MENAFN05102023000117011021ID1107198073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث