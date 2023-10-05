السفير قلاجوقة يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لأستراليا

السفير قلاجوقة يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لأستراليا
التاريخ
10/5/2023 2:36:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى أستراليا، السفير جانتي قلاجوقة، يوم أمس الأربعاء، أوراق اعتماده للحاكم العام لأستراليا الجنرال ديفيد هارلي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً معتمداً ومقيماً للمملكة لدى أستراليا.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
05/10/2023 15:09:19
MENAFN05102023000117011021ID1107198073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.