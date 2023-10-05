السفير قلاجوقة يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لأستراليا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى أستراليا، السفير جانتي قلاجوقة، يوم أمس الأربعاء، أوراق اعتماده للحاكم العام لأستراليا الجنرال ديفيد هارلي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً معتمداً ومقيماً للمملكة لدى أستراليا.

--(بترا)

ص خ/م ف/اح

05/10/2023 15:09:19