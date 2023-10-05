الخدمة المدنية يحتفل بحصوله على جائزة المباني المهيأة لـ ذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ورعايتهم، والاهتمام بالخدمات التيسيرية المقدمة لهم، من أبرز المؤشرات التي تقاس بها حضارات الأمم ومستوى تطورها.

وأضاف الناصر خلال حفل أقامه الديوان اليوم الخميس، بمناسبة حصوله على جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة في دورتها الأولى لعام 2023 عن الفئة الفضية، إن الأردن بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة بدعم هذه الشريحة وتهيئة الظروف الملائمة لها وإزالة المعيقات أمامها ودمجها في المجتمع، أصبح في مقدمة اهتمامات الدول التي تسعى بجدية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في دفع عجلة التنمية والتطوير في المجالات كافة.

وأشاد بجهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلة برئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد، وأمينه العام الدكتور مهند العزة وجميع العاملين فيه، مبينا أن إطلاق هذه الجائزة المهمة على المستوى الوطني، يحفز مؤسسات القطاعين العام والخاص على رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نواحي الحياة المختلفة.

وأعرب الناصر عن اعتزازه بهذه الجائزة وما تعنيه لموظفي الديوان، كأداة فعالة في نشر وتعزيز ثقافة التميز والإبداع لديهم، مبينا أن حصول الديوان على الفئة الفضية محفز لتطوير الخدمات الحالية، واستكمال باقي الإعدادات والتجهيزات التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق مبنى الديوان.

وأشار إلى أن الديوان من أوائل الدوائر الحكومية التي أدخلت تقنيات حديثة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كخدمة الاتصال المرئي للصم في الفروع والمكاتب، متطلعا إلى الفوز بالفئة الذهبية في الدورة المقبلة.

وأضاف، إن الديوان يبادر دوما وبالتعاون مع المجلس الأعلى للاستفادة من قدرات وخبرات الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية في معهد الإدارة العامة خلال السنوات الماضية، لإعداد وتأهيل هذه الشريحة في مهن فنية وإدارية يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أن تشريعات نظام الخدمة المدينة في أحكام المادة (45) نصت على تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها بموجب تقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لأسس يعتمدها، مؤكدا التزام الدوائر بتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة اللازمة لتمكينهم من ممارسة العمل.

وفي نهاية الحفل كرم رئيس ديوان الخدمة المدينة بحضور الأمين العام المهندس مبارك الخلايلة، فريق العمل القائم على ترتيبات ومتطلبات الجائزة، والمشكل من مختلف مديريات الديوان.

--(بترا)

ه ع/م ف/اح

05/10/2023 15:07:53