النواب: المعلمون حملة رسالة نبيلة وبناء للأجيال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، باليوم العالمي للمعلمين، مؤكداً اعتزاز المجلس بعطائهم ودورهم في مسيرة البناء الوطني عبر ما يقدمونه من خدمات جليلة ومقدرة في العملية التعليمية والتربوية.

وقال الصفدي، إن المعلمات والمعلمين على امتداد مساحة الوطن الغالي، كانوا وما يزالون حملة رسالة نبيلة في بناء الأجيال ونقل المعرفة، وسيبقون محط رعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي يرى فيهم أساس نهضة المجتمع والمستقبل، وتنشئة الجيل ووضعه على طريق المستقبل المتميز.

ووجه الصفدي تحية فخر واعتزاز بالمعلم في يومه العالمي، وهو يحمل راية العلم والتربية، سراجاً للهدى والمعرفة، وساعداً للتنمية والعطاء، مواصلاً مسيرة البناء لتكون الأجيال أكثر تسلحاً بالعلم والقدرات.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

05/10/2023 15:00:48