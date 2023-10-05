دورات بإنعاش القلب والإسعافات الأولية لمتطوعين بمستشفى الحسين بالسلط

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 5 تشرين الأول (بترا)- نظم مستشفى الحسين "السلط الجديد" اليوم الخميس، دورة تدريبية حول إنعاش القلب والإسعافات الأولية لمتطوعين من أبناء المجتمع المحلي في البلقاء ضمن المبادرة التي اطلقها المستشفى بداية العام لتوعية وتثقيف المجتمع المحلي وامتدادا لـ "تمرين درب الأمان".

وأكد مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان، أهمية هذه الدورة في تقديم التدريب اللازم للمتطوعين في إنعاش القلب والإسعافات الأولية لتمكينهم من تقديم الخدمة للمرضى والمصابين خلال وقوع الحوادث، إذ سيجري تدريب المتطوعين على الأمور الفنية والتعليمية والتدريب العملي من خلال مدربين من المستشفى.

وأشار إلى أن كل لحظة في حياة المريض أو المصاب مهمة جدا خاصة في حال تأخر وصول الكوادر الطبية إلى موقع الحدث، مؤكدا أن تقديم الإسعافات الأولية من قبل متدربين قد تنقذ حياة أشخاص.

وبين أبو رمان أن الدورة تتضمن أربعة محاور هي "التدريب على الإسعافات الأولية، والتعريف بها، وإنعاش القلب الرئوي للكبار والأطفال، وكيفية التعامل مع حالات الاختناق وانسداد المجرى التنفسي، ومعالجة الجروح والكسور والنزيف"، مشيرا إلى أنه سيعقد 5 ورشات تدريبية لتدريب نحو 200 متطوع وفي حال تزايد عدد المتطوعين سيعقد دورات أخرى.

--(بترا)

أع/م ف/اح

05/10/2023 14:56:21