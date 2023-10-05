دورات بإنعاش القلب والإسعافات الأولية لمتطوعين بمستشفى الحسين بالسلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 5 تشرين الأول (بترا)- نظم مستشفى الحسين "السلط الجديد" اليوم الخميس، دورة تدريبية حول إنعاش القلب والإسعافات الأولية لمتطوعين من أبناء المجتمع المحلي في البلقاء ضمن المبادرة التي اطلقها المستشفى بداية العام لتوعية وتثقيف المجتمع المحلي وامتدادا لـ "تمرين درب الأمان".
وأكد مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان، أهمية هذه الدورة في تقديم التدريب اللازم للمتطوعين في إنعاش القلب والإسعافات الأولية لتمكينهم من تقديم الخدمة للمرضى والمصابين خلال وقوع الحوادث، إذ سيجري تدريب المتطوعين على الأمور الفنية والتعليمية والتدريب العملي من خلال مدربين من المستشفى.
وأشار إلى أن كل لحظة في حياة المريض أو المصاب مهمة جدا خاصة في حال تأخر وصول الكوادر الطبية إلى موقع الحدث، مؤكدا أن تقديم الإسعافات الأولية من قبل متدربين قد تنقذ حياة أشخاص.
وبين أبو رمان أن الدورة تتضمن أربعة محاور هي "التدريب على الإسعافات الأولية، والتعريف بها، وإنعاش القلب الرئوي للكبار والأطفال، وكيفية التعامل مع حالات الاختناق وانسداد المجرى التنفسي، ومعالجة الجروح والكسور والنزيف"، مشيرا إلى أنه سيعقد 5 ورشات تدريبية لتدريب نحو 200 متطوع وفي حال تزايد عدد المتطوعين سيعقد دورات أخرى.
--(بترا)
أع/م ف/اح
05/10/2023 14:56:21
MENAFN05102023000117011021ID1107198070
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