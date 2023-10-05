الوطنية لسلامة السدود تؤكد جاهزية سدود المملكة لاستقبال الموسم المطر

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أكدت اللجنة الوطنية لسلامة السدود في تقرير لها، سلامة سدود المملكة وجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري القادم.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها زارت جميع مواقع السدود الرئيسية في مختلف مناطق المملكة وأجرت الكشف عليها، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالعمل على إسالة المياه من السدود لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة عند الحاجة وإعداد الموازنات المائية لجميع السدود بشكل دوري، والتي تتضمن كميات المياه المتدفقة الداخلة والخارجة من السدود، والفاقد و المياه المخزونة فيها، والمياه المسالة من السدود عند الطلب.

إلى ذلك أكدت وزارة المياه/ سلطة وادي الأردن في بيان اليوم الخميس ، أهمية السدود كمرافق ذات أهمية استراتيجية وحيوية خاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية وشح تغذية السدود لتراجع وتذبذب معدلات الهطول المطري خلال السنوات الأخيرة، إضافة الى تزايد الطلب على المياه والتوجهات الوطنية للتوسع بالاعتماد على الزراعة في تنمية الحياة الاقتصادية وتأمين الغذاء .

وأشارت الى الجهود المبذولة لتحقيق أكبر استفادة مائية وزيادة القدرة التخزينية في من خلال بناء سدود جديدة والحفاظ على أكبر مردود ممكن من المواسم المطرية في مختلف أنحاء المملكة لاستخدامها لتوفير متطلبات الاستهلاك في مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعة وري الزراعات.

وقالت، إن المياه المخزنة في السدود تُعد مصدرا أساسيا لري المزروعات في المملكة، إضافة إلى رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، لافتة إلى أن كوادرها الفنية المتخصصة تتابع تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها من خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية لها.

وبينت أن وزير المياه والري أصدر تعليماته لكافة العاملين في قطاع المياه بالتعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة للتعامل مع أي حالات طوارئ او فيضانات لمياه الأمطار في جميع مناطق المملكة خلال الموسم المطري القادم، وتجهيز غرف العمليات والسيطرة في مركز الوزارة أولا بأول.

يشار إلى أن كميات تخزين السدود بلغت اليوم الخميس 75 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26 بالمئة مقارنة مع 31 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 11 بالمئة العام الماضي للفترة نفسها.

--(بترا)

ي ع/م ف/اح

05/10/2023 14:55:30