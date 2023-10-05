الوطنية لسلامة السدود تؤكد جاهزية سدود المملكة لاستقبال الموسم المطر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أكدت اللجنة الوطنية لسلامة السدود في تقرير لها، سلامة سدود المملكة وجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري القادم.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها زارت جميع مواقع السدود الرئيسية في مختلف مناطق المملكة وأجرت الكشف عليها، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالعمل على إسالة المياه من السدود لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة عند الحاجة وإعداد الموازنات المائية لجميع السدود بشكل دوري، والتي تتضمن كميات المياه المتدفقة الداخلة والخارجة من السدود، والفاقد و المياه المخزونة فيها، والمياه المسالة من السدود عند الطلب.
إلى ذلك أكدت وزارة المياه/ سلطة وادي الأردن في بيان اليوم الخميس ، أهمية السدود كمرافق ذات أهمية استراتيجية وحيوية خاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية وشح تغذية السدود لتراجع وتذبذب معدلات الهطول المطري خلال السنوات الأخيرة، إضافة الى تزايد الطلب على المياه والتوجهات الوطنية للتوسع بالاعتماد على الزراعة في تنمية الحياة الاقتصادية وتأمين الغذاء .
وأشارت الى الجهود المبذولة لتحقيق أكبر استفادة مائية وزيادة القدرة التخزينية في من خلال بناء سدود جديدة والحفاظ على أكبر مردود ممكن من المواسم المطرية في مختلف أنحاء المملكة لاستخدامها لتوفير متطلبات الاستهلاك في مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعة وري الزراعات.
وقالت، إن المياه المخزنة في السدود تُعد مصدرا أساسيا لري المزروعات في المملكة، إضافة إلى رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، لافتة إلى أن كوادرها الفنية المتخصصة تتابع تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها من خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية لها.
وبينت أن وزير المياه والري أصدر تعليماته لكافة العاملين في قطاع المياه بالتعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة للتعامل مع أي حالات طوارئ او فيضانات لمياه الأمطار في جميع مناطق المملكة خلال الموسم المطري القادم، وتجهيز غرف العمليات والسيطرة في مركز الوزارة أولا بأول.
يشار إلى أن كميات تخزين السدود بلغت اليوم الخميس 75 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26 بالمئة مقارنة مع 31 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 11 بالمئة العام الماضي للفترة نفسها.
--(بترا)
ي ع/م ف/اح
05/10/2023 14:55:30
MENAFN05102023000117011021ID1107198069
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