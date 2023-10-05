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وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات بالشونة الشمالية

10/5/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الشونة الشمالية 5 تشرين الأول (بترا)- وقعت فاعليات في الشونة الشمالية، اليوم الخميس، وثيقة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
ورعى توقيع الوثيقة التي اطلقها المجلس الأمني المحلي بمركز أمن الشونة الشمالية بالتعاون مع بلدية معاذ بن جبل، متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، بحضور رئيس البلدية ساري العبادي، وأعضاء المجلس البلدي والأمني وممثلي المجتمع المحلي ووجهاء ومخاتير المنطقة.
وأكد الحوامدة أهمية الوثيقة التي تأتي اتساقاً مع التوجيهات الملكية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، والتطبيق الحازم للقانون الرادع لمرتكبيها، لافتا إلى أهمية دور المجتمع بمختلف فئاته لمساندة جهود الأجهزة المعنية في نبذ ومحاربة تلك الممارسات الضارة بالسلم المجتمعي.
وأكد الموقعون على الوثيقة أهمية المساندة المجتمعية لجهود مديرية الأمن العام في محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك الممارسات السلبية التي تزهق أرواح الأبرياء.
--(بترا)
أ غ/م ف/ ف ج
05/10/2023 14:35:23

MENAFN05102023000117011021ID1107198068

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