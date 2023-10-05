المنتخب العسكري للتايكواندو يحصد 3 ميداليات في البطولة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- حصد المنتخب الوطني العسكري للتايكواندو 3 ميداليات في ختام مشاركته بالبطولة العربية العسكرية التاسعة التي استضافتها مدينة الطائف السعودية.

ونجح اللاعب نجيب يوسف نجيب اليوم الخميس في إحراز الميدالية الفضية في وزن تحت 58 كغم، فيما شهد يوم أمس إحراز اللاعبين أحمد الشبول ومعتز شحدة ميداليتين برونزيتين في وزني 68 و87 كغم، ليحصد منتخبنا 3 ميداليات في هذه البطولة.

كما شهدت البطولة تكريم الحكم الأردني محمود سبتي كأفضل حكم في البطولة.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

05/10/2023 14:31:20