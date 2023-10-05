المنتخب العسكري للتايكواندو يحصد 3 ميداليات في البطولة العربية
التاريخ
10/5/2023 2:36:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- حصد المنتخب الوطني العسكري للتايكواندو 3 ميداليات في ختام مشاركته بالبطولة العربية العسكرية التاسعة التي استضافتها مدينة الطائف السعودية.
ونجح اللاعب نجيب يوسف نجيب اليوم الخميس في إحراز الميدالية الفضية في وزن تحت 58 كغم، فيما شهد يوم أمس إحراز اللاعبين أحمد الشبول ومعتز شحدة ميداليتين برونزيتين في وزني 68 و87 كغم، ليحصد منتخبنا 3 ميداليات في هذه البطولة.
كما شهدت البطولة تكريم الحكم الأردني محمود سبتي كأفضل حكم في البطولة.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
05/10/2023 14:31:20
MENAFN05102023000117011021ID1107198067
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