وزير الأوقاف: نرفض اعتداءات الاحتلال المتطرفة على الأقصى المبارك واستباحة حرمته

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رفضها التام لاعتداءات سلطات الاحتلال المتطرفة التي تستبيح حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، ان "تمكين المتطرفين اليهود من تدنيس أولى القبلتين بأشكال مختلفة من مزاعم وتحريض وطقوس تلمودية مسيئة تهدف إلى تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ أكثر من 1400 عام".

وأضاف، ان الوزارة "تتابع بقلق بالغ الانتهاكات الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والمصلين فيه والقائمين على إدارته"، مستنكرا منع المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك والتضييق عليهم، ومحاولة المس بهوية المسجد الاقصى المبارك الذي هو حق خالص للمسلمين لا يقبل التقسيم الزماني أو المكاني، وهو تحت الوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وحيّا الوزير الخلايلة "صمود أوقاف القدس والمقدسيين وكل المتعبدين في الأقصى المبارك"، داعيا كل من يستطيع الوصول الى القدس الشريف الى شد الرحال والصلاة في الأقصى، لشد أزر إخواننا المقدسيين.

ونصح المصلين بالمسجد وكل المسلمين بالاعتصام بحبل الله والاستبشار بنصره، مؤكدا أن الأردن ماضٍ ومستمر بالعمل المخلص لله سبحانه وتعالى لتحقيق أدوات حماية المسجد الأقصى وعودته عزيزاً محرراً من كل دنس وتشويه.

--(بترا)

وهـ / اح

05/10/2023 14:34:51