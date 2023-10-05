الأمير علي: اتحاد غرب آسيا يدعم الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، سمو الأمير علي بن الحسين دعم الاتحاد المطلق للسعودية في ملف ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأشار الأمير علي إلى أن تقدم الاتحاد السعودي لاستضافة المونديال، أمر يدعو للفخر والاعتزاز، ويتطلب في الوقت ذاته توفير أدوار داعمة ومساعدة للمساهمة في إسناد تنظيم بطولة كأس العالم إلى السعودية.

وقال سموه وفق بيان صادر عن اتحاد غرب آسيا اليوم الخميس "إن اتحاد غرب آسيا ومنذ تأسيسه يرتكز في مهامه ومسؤولياته على وحدة الصف، وتوحيد الجهود الرامية لدعم كرة القدم في الإقليم والمنطقة العربية على حد سواء، واستنادا على هذه الرسالة نؤكد الدعم المطلق والصريح من اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للسعودية، ذلك أن نجاحها يعد نجاحا للجميع، وخطوة كبيرة نحو آفاق أوسع من التألق ومستقبل مبشر بالمزيد من الازدهار".

وأضاف سموه "يؤمن اتحاد غرب آسيا بقدرة السعودية على تقديم ملف يتضمن أعلى المستويات، وذلك قياسا بما تملكه السعودية الشقيقة من حضور دائم على الخريطة الرياضية العالمية، ونظرا لإسهاماتها الإيجابية الواضحة على مختلف الأصعدة، ودورها الرائد دوما في دعم الشباب والرياضة وكرة القدم على وجه التحديد".

وأكد سموه أن اتحاد غرب آسيا يسخر جميع إمكاناته لدعم الاتحاد السعودي، والوقوف جنبا إلى جنب معه أثناء سباق ترشحه لاستضافة الحدث الكروي الأكبر والأهم عالميا، وعبر عن أمله أن يلقى هذا الملف تأييدا واسعا، ذلك أن السعودية قادرة وبكل ثقة على تنظيم نسخة مونديالية استثنائية.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ج

05/10/2023 14:33:53