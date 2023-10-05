الأمير علي: اتحاد غرب آسيا يدعم الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، سمو الأمير علي بن الحسين دعم الاتحاد المطلق للسعودية في ملف ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وأشار الأمير علي إلى أن تقدم الاتحاد السعودي لاستضافة المونديال، أمر يدعو للفخر والاعتزاز، ويتطلب في الوقت ذاته توفير أدوار داعمة ومساعدة للمساهمة في إسناد تنظيم بطولة كأس العالم إلى السعودية.
وقال سموه وفق بيان صادر عن اتحاد غرب آسيا اليوم الخميس "إن اتحاد غرب آسيا ومنذ تأسيسه يرتكز في مهامه ومسؤولياته على وحدة الصف، وتوحيد الجهود الرامية لدعم كرة القدم في الإقليم والمنطقة العربية على حد سواء، واستنادا على هذه الرسالة نؤكد الدعم المطلق والصريح من اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للسعودية، ذلك أن نجاحها يعد نجاحا للجميع، وخطوة كبيرة نحو آفاق أوسع من التألق ومستقبل مبشر بالمزيد من الازدهار".
وأضاف سموه "يؤمن اتحاد غرب آسيا بقدرة السعودية على تقديم ملف يتضمن أعلى المستويات، وذلك قياسا بما تملكه السعودية الشقيقة من حضور دائم على الخريطة الرياضية العالمية، ونظرا لإسهاماتها الإيجابية الواضحة على مختلف الأصعدة، ودورها الرائد دوما في دعم الشباب والرياضة وكرة القدم على وجه التحديد".
وأكد سموه أن اتحاد غرب آسيا يسخر جميع إمكاناته لدعم الاتحاد السعودي، والوقوف جنبا إلى جنب معه أثناء سباق ترشحه لاستضافة الحدث الكروي الأكبر والأهم عالميا، وعبر عن أمله أن يلقى هذا الملف تأييدا واسعا، ذلك أن السعودية قادرة وبكل ثقة على تنظيم نسخة مونديالية استثنائية.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ج
05/10/2023 14:33:53
MENAFN05102023000117011021ID1107198065
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