5.204 مليار دينار الإيرادات المحلية لنهاية تموز الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 لتصل إلى ما قيمته 5.204 مليار دينار، أي بارتفاع بلغ 404 ملايين دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لتحقق 59.4 بالمئة مما هو مقدر في قانون الموازنة العامة.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 199.3 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 204.8 مليون دينار.

ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح إلى 227.5 مليون دينار جراء تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.

وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 6.156 مليار دينار مقابل ما قيمته 5.888 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية إلى 366.8 مليون دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضاً بحوالي 80.7 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 924.8 مليون دينار خلال هذه الفترة مقارنة مع 1.005مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

--(بترا)

رش/ ف ج

05/10/2023 14:21:59