الأردن يشارك باجتماع أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- شارك مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، في اجتماع أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان للدائرة اليوم الخميس، ناقش جدول أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للمجلس، قضايا إحصائية مشتركة، بهدف توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، عبر دعم الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني والإقليمي للإسهام في تعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل.
وتضمن جدول الأعمال فعاليات وأنشطة تهدف إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية لتحسين مستوى العمل الإحصائي العربي.
كما تهدف إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر البشرية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول العربية، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية بينها، لتعزيز روح التضامن والتعاون العربي وتطوير إنتاج إحصاءات عالية الجودة تسهم في دفع عجلة التنمية.
وشارك في الاجتماع رؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، والهيئات والمنظمات المعنية.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ج
05/10/2023 14:13:27
MENAFN05102023000117011021ID1107198063
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