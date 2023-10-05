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الأردن يشارك باجتماع أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية

10/5/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- شارك مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، في اجتماع أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان للدائرة اليوم الخميس، ناقش جدول أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للمجلس، قضايا إحصائية مشتركة، بهدف توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، عبر دعم الأنظمة الإحصائية الرسمية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الوطني والإقليمي للإسهام في تعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل.
وتضمن جدول الأعمال فعاليات وأنشطة تهدف إلى تعزيز إنتاج ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة وفقا للمنهجيات والمعايير المعمول بها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى العمل على وضع رؤية استراتيجية لتحسين مستوى العمل الإحصائي العربي.
كما تهدف إلى تطوير القدرات الفنية والعلمية للكوادر البشرية في الأجهزة الإحصائية الرسمية للدول العربية، وتبادل الخبرات والمعرفة الإحصائية بينها، لتعزيز روح التضامن والتعاون العربي وتطوير إنتاج إحصاءات عالية الجودة تسهم في دفع عجلة التنمية.
وشارك في الاجتماع رؤساء المراكز الإحصائية العربية الرسمية، والهيئات والمنظمات المعنية.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ج
05/10/2023 14:13:27

MENAFN05102023000117011021ID1107198063

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