بحث التعاون بمشاريع النقل مع الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف تشاتز يسافاس، سبل تعزيز التعاون في مشاريع قطاع النقل.
وأكدت التهتموني في بيان اليوم الخميس، عمق العلاقات الأردنية الأوروبية، في إطار التعاون الأوروبي مع دول الجوار، مشيدة بدور الرئاسة المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، وجهود الاتحاد الأوروبي في دعم وتحسين أنظمة النقل في المملكة.
وأكد الطرفان أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروع النقل الأورو- متوسطي المشترك للنقل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم أنماط النقل.
--(بترا)
ع ن/م ف/اح
05/10/2023 14:09:29
MENAFN05102023000117011021ID1107198062
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