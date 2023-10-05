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بحث التعاون بمشاريع النقل مع الاتحاد الأوروبي

10/5/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف تشاتز يسافاس، سبل تعزيز التعاون في مشاريع قطاع النقل.
وأكدت التهتموني في بيان اليوم الخميس، عمق العلاقات الأردنية الأوروبية، في إطار التعاون الأوروبي مع دول الجوار، مشيدة بدور الرئاسة المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، وجهود الاتحاد الأوروبي في دعم وتحسين أنظمة النقل في المملكة.
وأكد الطرفان أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروع النقل الأورو- متوسطي المشترك للنقل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم أنماط النقل.
--(بترا)
ع ن/م ف/اح
05/10/2023 14:09:29

MENAFN05102023000117011021ID1107198062

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