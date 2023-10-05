رئيس النواب والسفيرة الأميركية يؤكدان أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه اليوم الخميس، خلال استقباله السفيرة الأميركية يائل لمبرت، بمناسبة استلام مهامها سفيرة لبلادها لدى المملكة، سبل تعزيز العلاقات المشتركة، سيما العلاقات البرلمانية.

وأكد الصفدي، عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع قدمًا بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، مشدداً على أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يسير بخطوات واثقة نحو تحديث منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، حيث دخلنا المئوية الثانية للدولة الاردنية بمشروع وطني شامل غايته تحقيق التنمية الشاملة والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية، على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وعماد ذلك تمكين للشباب والمرأة.

من جهتها، أعربت السفيرة الأميركية عن تقدير بلادها للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أهمية ودور الوصاية الهاشمية في القدس.

كما أكدت حرص بلادها على تعزيز آفاق التعاون المشترك، مشيدة بالجهود الأردنية الكبيرة التي يبذلها الأردن في ملف اللاجئين.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

05/10/2023 14:06:35