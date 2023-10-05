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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب إفريقيا

10/5/2023 2:36:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، تشيلاني موكوينا، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة.
--(بترا)
ص خ/م ف ج
05/10/2023 14:03:38

MENAFN05102023000117011021ID1107198060

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