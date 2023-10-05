إربد: شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بالحد الأدنى للأجور

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 5 تشرين الاول (بترا) أماني الحمزات- شكا معلمون ومعلمات يعملون في مدارس خاصة بمحافظة إربد من عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وبما يخالف العقد الموقع مع هذه المدارس.

ودعا هؤلاء في حديث لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) الجهات المعنية الى تكثيف التفتيش على هذه المدارس وتشديد الرقابة عليها للحد من المخالفات المرتكبة بحق العاملين لديها.

وقالت معلمة إنها تتقاضى من المدرسة التي تعمل بها 150 دينارا رغم توقيعها على عقد ينص على الحد الأدنى للأجور، مشيرة الى أن المدرسة تؤخر صرف الراتب.

وأكدت معلمة أخرى أن هناك فئة كبيرة من المعلمات والمعلمين يتم التحايل عليهم، ويتعرضون للضغط بشتى الأساليب من أجل التوقيع على استقالة مع بداية عطلة نصف السنة الدراسية أو العطلة الصيفية بهدف حرمانهم من رواتبهم خلال العطلة وفي حال رفضهم يتعرضون للتهديد بإنهاء خدماتهم.

أما المعلمة (رغد) التي استقالت بمحض إرادتها من العمل بمدرسة خاصة فتقول، إنها متخصصة بالرياضيات، إنها "تركت العمل واتجهت إلى مجال التقوية بالدروس الخصوصية، مشيرة الى أن "الدروس الخصوصية تحقق لها دخلاً مالياً أكبر بكثير مما كانت تتقاضاه في المدرسة، وأتاحت لها وقتا أكبر لرعاية أسرتها ومتابعة شؤونها، حيث لم تعد مضطرة للعمل أكثر من ثلاث أو أربع ساعات يومياً.

وأشارت الى أن العمل بمدرسة خاصة "مرهق جدا من حيث حجم التكليفات ونصاب الحصص الأسبوعي الذي يصل الى اكثر مما هو متفق عليه، إضافة الى حصص الاحتياط التي تُكلف بها في حال غياب إحدى الزميلات على الرغم من تدني الراتب".

واعتبرت معلمة ثالثة أن بعض المدارس الخاصة لا توازن بشكل عادل بين "تحقيق الربح وحق العاملين لديها"، لافتة الى أن أغلبية المدارس تبحث عن معلمين جدد غايتهم اكتساب الخبرة ويخشون الطرد إذا طالبوا بحقوقهم.

الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الزيود، أكد أنه يجري زيارة المدارس التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور من قبل مفتشي الوزارة بناء على الشكاوى المقدمة، وفي حال ثبوتها تتم مخالفة المدرسة.

وأشار إلى أن عدد الشكاوى بمحافظة إربد بلغ 90 خلال الشهور التسعة الماضية وتم التعامل معها، مبينا ان الوزارة تنفذ حملة تفتيشية للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل وخلاف ذلك يتم إلزام المدرسة بدفع فروقات الأجور للعاملين لديها، وتحرير مخالفات بذلك.

ودعا الزيود الى عدم الاستجابة أو الرضوخ لضغوطات بعض المدارس غير الملتزمة، وتسجيل شكاوى عمالية عبر منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل.

--(بترا)

ا ح/ ف م/اح

05/10/2023 13:59:24

