شؤون القدس: التعليم في فلسطين يتعرض للتحريف والتزوير لمحو الهوية التاريخية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول(بترا)- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن مكونات العملية التعليمية في فلسطين المحتلة ممثلة بعناصرها (المعلم والمنهاج والمدرسة)، تتعرض إلى هجمة احتلال شرسة ومخطط أسرلة التعليم وتحريف وتزوير المناهج الفلسطينية لمحو الهوية التاريخية العربية للأرض والإنسان في فلسطين عامة والقدس خاصة.

وأكد في تصريح صحفي بمناسبة يوم المعلم اليوم الخميس، أن قطاع التعليم في مدينة القدس يعاني من مشاكل وتحديات خطيرة، منها النقص الحاد في المدارس والغرف الصفية التي تعاني من الاكتظاظ الشديد، ويسهم جدار الفصل العنصري وحواجز التفتيش إلى تأخير وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم وجامعاتهم.

وأضاف أن ميزانية المدارس والجامعات تعاني من ضائقة مالية كبيرة، ولا يوجد لدى الطلبة مختبرات أو مرافق تعليمية، كما أنهم محرومون من الحصول على بعثات ومساعدات مالية أو حتى تقسيط الرسوم، ما يضطر الكثير من الطلبة إلى ترك مقاعد الدراسة، والانخراط في سوق العمل لإنقاذ أسرهم من الفقر، ولسد حاجتهم المتزايدة.

وأوضح كنعان، أن المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المعنية بالتعليم والمعرفة الفلسطينية تتعرض للإغلاق والمراقبة، وليس المعلم الفلسطيني بعيدا عن هذه المعاناة؛ فالرواتب في المدارس لا تكفي لسد حاجة الأسر، كما أنهم عرضة للقتل والأسر والاعتقال.

وأشار إلى أن اللجنة الملكية لشؤون القدس في يوم المعلم، تذكر العالم الحر بمعاناة المعلم الفلسطيني في جميع مدن فلسطين المحتلة بما فيها القدس، وتدعو لنصرتهم والوقوف معهم.

وقال إن اللجنة تتقدم في يوم المعلم هذا اليوم الذي يحمل دلالة فكرية مقدسة من المعلم في جميع المدن الفلسطينية المحتلة بالتحية والإجلال لصمودهم ورباطهم في وجه الاحتلال، فهم خط النضال والدفاع الأول أمام محاولة الاحتلال أسرلة التعليم وتغييب الأجيال عن قضيتها الخالدة، وتحية احترام إلى كل معلم حر يدرس عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا في أرضه ومقدساته الإسلامية، وسيبقى الأردن شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس السند الداعم لأهلنا في فلسطين والقدس بما في ذلك دعم الجهود التعليمية والتربوية.

--(بترا)

ص خ/ أ أ/ ف ج

05/10/2023 13:25:42