البلقاء التطبيقية: مقاعد على البرنامج الموازي لطلبة الدبلوم

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 5 تشرين الأول (بترا)- اعلن المسجل العام بجامعة البلقاء التطبيقية عن توفر مقاعد شاغرة على البرنامج الموازي لمرحلة الدبلوم المتوسط في العديد من التخصصات.

وقالت الجامعة في بيان اليوم الخميس، إنه تم تفعيل (طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي)، داعية الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق الى الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني "بوابة قبولات الدبلوم" لتقديم طلب الالتحاق، اعتبارا من اليوم ولغاية مساء الأحد المقبل او من خلال الرابط: (

أ أ/اح

05/10/2023 13:22:22